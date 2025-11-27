Лиа Каратанчева се класира за втория кръг в Анталия

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №3 Каратанчева спечели убедително срещу квалификантката Ана Карцева (Русия) с 6:2, 6:1 за 80 минути. Тя поведе с 5:1 в първия и с 5:0 гейма във втория сет по пътя си към успеха.

22-годишната българка ще играе по-късно днес за място на четвъртфиналите срещу участващата с „уайлд кард" представителка на домакините Ирем Курт.

Друга българка – Денислава Глушкова, пета в схемата на сингъл, също ще излезе на корта този следобед за двубоя си от втория кръг на надпреварата срещу квалификантката Мелиса Еркан (Австралия).