Колорадо отбеляза трети пореден мач без допуснат гол в НХЛ с два рекорда

Вратарят Макензи Блекууд направи 26 спасявания за втори пореден мач без допуснат гол, а Джош Мансън и Йоел Кивиранта се разписаха в рамските на девет секунди във втората част на мача Колорадо – Сан Хосе, който завърши 6:0.

Тимът на Колорадо увеличи актива си на 39 точки и води в цялото класиране на Лигата. В същото време те добавиха и трета поредна победа на нула, което е изравнен клубен рекорд от времето на Патрик Роа в периода 14-18 ноември 2021-а година. Така вратарите на тима в момента не са допуснали шайба зад гърба си в продължение на 189 минути и 42 секунди.

Нейтън Маккинън и Артури Лехконен добавиха гол+пас за победата, а другите две попадения бяха дело на Рос Колтън и Сам Малински. Колорадо има едва една загуба в редовното време в последните си 23 мача, а 10-ата поредна победа също е изравнен клубен рекорд.

Гостите от Сан Хосе смениха вратарите по време на мача, като Алекс Неделкович спаси 21 изстрела, а Ярослав Аскаров – 19.

Торонто се наложи с 2:1 при визитата си на Калъмбъс, като Вилям Нюландер донесе успеха с точен изстрел в 20-ата секунда на продължението. С много голяма заслуга за успеха обаче е и вратарят Джоузеф Уол, който спаси 35 изстрела в мача.

Личен рекорд имаше и за Нюландер, който с 15-ото си победно попадение в продължението изравни постижение на капитана Остън Матюс и на легендата Матс Сундин.

Ийстън Кауън вкара другия гол за Кленовите листа, а единственото попадение за домакините отбеляза Зак Веренски.

Нико Хишиер вкара гол и подаде за други два за Ню Джърси Девилс, който надви Сейнт Луис Блус с 3:2 с продължение. Дяволите са на върха в цялата Източна конференция с 31 точки след успеха.

Хишиер подаде и на Симон Немец, който донесе успеха с точен изстрел в 2:58 минута на продължението. Тимо Майер също вкара, а подаде и за едно попадение. Вратарят на победителите Якоб Маркстрьом направи 21 спасявания, като се предаде пред попаденията на Кам Фаулър и на Роберт Томас, разписал се след подаване на Фаулър.

Другият водач на Изток, Тампа Бей също постигна победа, но по доста по-категоричен начин – 5:1 срещу Калгари и има 30 точки. Деклан Карлайли с първия си гол през сезона затвори първия период, в който паднаха четири попадения. Брандън Хагел, Чарли-Едуард Д’Антус и Земгус Гиргенсонс намериха мрежата преди Карлайли да направи 4:0 в края на частта. Накрая Никита Кучеров се разписа за финалното 5:1, а също така подаде и асистенция.

Нешвил се справи в доста драматичен мач с Детройт, като го победи с 6:3. „Червените криле“ от Детройт водеха с 2:1 до първата почивка в мача, но само в рамките на 15 секунди през втория период Нешвил обърна до 2:1 с голове на Ник Бланкенбург и Роман Йоси. Райън О’Райли обаче направи 4:3, след което път обратно за Детройт нямаше. О’Райли също така се отличи и с две асистенции.

Майкъл Бънтинг също се разписа за победителите, откривайки резултата при числено превъзходство четири минути и половина преди края на първата третина. За него това е гол номер 100 в кариерата. Ерик Хаула и Стивън Стамкос добавиха другите две попадения.

Джеймс ван Риймсдайк, Алекс де Бринкат и Бен Киаро се отличиха с головете за Детройт, които са пети в Атлантическата дивизия с 27 точки или три след Тампа Бей.

Поражение претърпя лидерът в Тихоокеанската дивизия Анахайм, отстъпил с 4:5 на Ванкувър. Дрю O’Конър донесе успеха на отбора от Канада, а вратарят Никита Толопило спаси 37 изстрела.

Макс Сасън добави гол и подаване, а останалите точни изстрели бяха дело на Линус карлсон, Евандер Кейн и Конър Гарланд. Ванкувър има едва 22 точки и е предпоследен в същата дивизия.

Вратарят Линус Улмарк спаси 32 изстрела, а също така и трите дузпи, които бяха изпълнени срещу него, за да осигури успеха на Отава с 3:2 над един от стабилните отбори на Запад Лас Вегас.

Джейк Сандерсън пък се прояви в редовното време с гол и подаване, а Тим Щутце и Клод Жиру изработиха голове, докато Дрейк Бадърсън вкара за 2:2.

Отава е на 2-о място в момента в Атлантическата дивизия с 28 точки, колкото има и Бостън след тях, спечелил с 3:1 над Айлендърс.