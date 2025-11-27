Треньорът на Маями Ерик Сполстра достигна 800 победи в НБА

Старши треньорът на Маями Хийт Ерик Сполстра записа победа номер 800 в кариерата си в Националната баскетболна асоциация (НБА) след домакинския успех тази нощ над Милуоки Бъкс със 106:103, съобщи ESPN.

Американецът е 17-ият специалист в историята на лигата, който достига тази граница, правейки го в 1378 мача. Той е третият наставник, който го постига с един отбор след Грег Попович (Сан Антонио Спърс) и Джери Слоун (Юта Джаз).

Congrats to Erik Spoelstra of the @MiamiHEAT for becoming the 17th coach to secure 800 total coaching wins! pic.twitter.com/1NJrj3gE5L — NBA (@NBA) November 27, 2025

След мача в съблекалнята играчите на Маями започнаха да поливат Сполстра с вода и да празнуват, което изненада 55-годишния треньор.

„Бях много объркан. Пресметнах, че сигурно сме се класирали напред в НБА Къп. После се огледах и осъзнах, че поливат само мен, и си зададох въпроса „Чакай малко – какво се случва тук?“, каза Сполстра.

„Все още не съм го осмислил, защото изобщо не бях в час какво става. Подходящо е, че се случва точно преди Деня на благодарността. Чувствам огромна благодарност към организацията за всичките тези години. Прекарвам си чудесно. Обичам работата си, обичам да съм треньор и да работя за този клуб“, добави той.

Сполстра е начело на Маями Хийт от 2008 година и е най-дълго служещият активен треньор в лигата. Той изведе отбора на „Горещите“ до две поредни шампионски титли в НБА през 2012 и 2013 година със звездното трио ЛеБрон Джеймс, Крис Бош и Дуейн Уейд.

Този сезон отборът от Флорида е трети в Източната конференция с баланс от 13 победи и 6 загуби.