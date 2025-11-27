Популярни
Алберт Попов в "Гостът на sportal.bg"
  Димо Тониев открива основната бойна карта на МАX FIGHT 63

Димо Тониев открива основната бойна карта на МАX FIGHT 63

  • 27 ное 2025 | 12:44
  • 210
  • 0

Първият мач от основната карта на MAX FIGHT 63 ще предложи горещ старт с атрактивен сблъсък в лека категория (4 рунда по 3 минути) между българската надежда в бокса Димо Тониев и опитния молдовски боксьор Алексей Ковальов.

19-годишният Димо Тониев, възпитаник на школата на ЦСКА и дългогодишен ученик на Мишо Таков и Александър Александров, продължава уверено своя преход към професионалния бокс. В подготовката му активно участва и неговият по-голям брат – българската бойна звезда, участник в ONE Championship и шампион по муай тай - Антон Петров. 

Тониев е многократен шампион на България във всички възрастови групи и медалист от международни състезания. Направи професионалния си дебют на 31 май по време на събитието MAX FIGHT 61, когато победи Стефан Иванов с единодушно съдийско решение. Димо залага на агресивен стил, издръжливост и тежки удари на ринга.

Негов опонент в София ще бъде 30-годишният Алексей Ковальов от Молдова – състезател, който вече има няколко професионални мача зад гърба си. Той дебютира преди година, а последният му двубой бе през октомври в Испания.

