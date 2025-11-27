Популярни
Алберт Попов в "Гостът на sportal.bg"
Анадолу Ефес остана без старши треньор

  27 ное 2025 | 12:40
Анадолу Ефес остана без старши треньор

Поредната треньорска смяна в баскетболната Евролига за мъже е факт, след като турският Анадолу Ефес обяви, че Игор Кокошков вече не е наставник на тима.

Сръбският специалист се завърна в европейския баскетбол през лятото, ставайки старши треньор на гранда от Истанбул, но след тежката загуба при гостуването на Монако със 102:66 в сряда, е било ввзето решение двете страни да се разделят, пише Eurohoops.net.

„Анадолу Ефес обявява, че се разделя с треньора Игор Кокошов. Благодарим му за приноса към нашия клуб и му пожелаваме успех в следващия етап от кариерата му. Нашият отбор ще продължи дейността си под ръководството на Радован Трифунович до назначаването на нов старши треньор“, информираха от турския клуб.

Анадолу Ефес има 5 победи и 8 поражения в Евролигата към момента, а в първенството на Турция е с актив 6-3.

