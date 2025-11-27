Популярни
Без Уембаняма Сан Антонио надделя над Портланд
Без Уембаняма Сан Антонио надделя над Портланд

  • 27 ное 2025 | 12:15
  • 270
  • 0
Без Уембаняма Сан Антонио надделя над Портланд

В пореден мач без звездата си Виктор Уембаняма, Сан Антонио Спърс надделя над Портланд Трейл Блейзърс със 115:102.

С тази победа „шпорите“ запазиха шансовете си за класиране в следващата фаза на турнира за Купата на НБА, като вече са с баланс от 2-1, наравно с лидера в групата Денвър Нъгетс. Отборът от Портланд е на четвърто място с две победи и две загуби.

В отсъствието на Уембаняма, Де'Арън Фокс зае лидерската позиция и реализира 37 точки, 8 асистенции и 6 борби. Девин Васел добави 23 точки и 6 борби, а Джулиан Шампани беше с дабъл-дабъл с 12 точки и 11 борби.

За Трейл Блейзърс Дени Авдия изравни Фокс по трите най-важни показателя с 37-те си точки, 8 асистенции и 6 борби. Той обаче получи малко помощ от съотборниците си и не успя да доведе отбора си до успеха.

