Контузеният Гилджъс-Александър вкара 40 точки и изведе Тъндър до 10-та поредна победа

Оклахома Сити Тъндър надигра Минесота Тимбъруулвс със 113:105 за десета поредна победа в НБА и общ баланс от 18-1.

След изоставане през всяка от първите три части, „вълците“ успяха да поведат в последната четвърт при малко под шест оставащи минути игра. Със серия от 20:11 обаче Оклахома затвори срещата и вече има аванс от пет успеха пред втория в Западната конференция Лос Анджелис Лейкърс. Тъндър води в групата си за Купата на НБА с баланс от 3-0, а Тимбъруулвс е с 2-2.

Въпреки че беше под въпрос за мача заради контузия Шей Гилджъс-Алекзандър за пореден път блесна за „гръмотевиците“ с 40 точки, 6 асистенции и 6 борби, включително 15 от 17 успешни опита от наказателната линия. Айзея Хартенщайн помогна с 15 точки и 7 овладени топки, а Чет Холмгрен завърши с 12 точки и 9 борби.

Shai Gilgeous-Alexander 40 PTS, 6 AST, 6 REB, 3 STL, 12/19 FG, 15/17 FT vs Wolves https://t.co/rVKiA911Go pic.twitter.com/gVCBERntX7 — Basketball Performances (@NBAPerformances) November 27, 2025

За отбора от Минеаполис Антъни Едуардс се открои с 31 точки, 5 асистенции и 8 борби, а Терънс Шанън-джуниър реализира 18 точки с впечатляващата стопроцентова успеваемост от игра.