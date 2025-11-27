Контузеният Гилджъс-Александър вкара 40 точки и изведе Тъндър до 10-та поредна победа

Популярни
Момчетата на Ники Желязков с приза за отбор на октомври
  • 27 ное 2025 | 11:32
  • 216
  • 0
Оклахома Сити Тъндър надигра Минесота Тимбъруулвс със 113:105 за десета поредна победа в НБА и общ баланс от 18-1.

След изоставане през всяка от първите три части, „вълците“ успяха да поведат в последната четвърт при малко под шест оставащи минути игра. Със серия от 20:11 обаче Оклахома затвори срещата и вече има аванс от пет успеха пред втория в Западната конференция Лос Анджелис Лейкърс. Тъндър води в групата си за Купата на НБА с баланс от 3-0, а Тимбъруулвс е с 2-2.

Въпреки че беше под въпрос за мача заради контузия Шей Гилджъс-Алекзандър за пореден път блесна за „гръмотевиците“ с 40 точки, 6 асистенции и 6 борби, включително 15 от 17 успешни опита от наказателната линия. Айзея Хартенщайн помогна с 15 точки и 7 овладени топки, а Чет Холмгрен завърши с 12 точки и 9 борби.

За отбора от Минеаполис Антъни Едуардс се открои с 31 точки, 5 асистенции и 8 борби, а Терънс Шанън-джуниър реализира 18 точки с впечатляващата стопроцентова успеваемост от игра.

