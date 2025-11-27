Изненадващ лидер в Саудитска Арабия, Ожие се движи пред Еванс

Стартът на рали „Саудитска Арабия“ официално беше даден снощи със суперспециалния етап в Джеда, но същинската част на последния старт за сезона в Световния рали шампионат (WRC) започна днес.

Ойт Танак поведе в рали „Саудитска Арабия“

След първите три реални етапа на състезанието донякъде изненадващо начело излезе Мартинс Сескс, който започна деня с две поредни етапни победи. Латвийският пилот на М-Спорт обаче допусна лека неточност на едно възвишение малко преди средата на последния етап преди обедния сервиз, която му коства приблизително шест секунди.

Преди тази грешка Сескс водеше със 7.3 секунди пред Адриен Фурмо, но след нея авансът му пред френския пилот на Хюндай падна до само 1.3 секунди. Трети с пасив от 1.7 спрямо лидера се движи Сами Паяри от Тойота, който беше най-бърз в последния сутрешен етап.

Stage win for Sami in SS4! 🥇



He ends the first morning loop in 3rd overall, just 1.7s from the lead 👏#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallySaudiArabia 🇸🇦 pic.twitter.com/qtWwvdHLU2 — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) November 27, 2025

Водачът след вчерашния суперспециален етап Ойт Танак изостана до четвъртото място на 14.8 от лидера, а на точно 3.0 зад естонеца се движи Тиери Нювил, който има аванс от 1.7 пред Такамото Кацута. Едва на осмото място е първият от претендентите за световната титла Себастиен Ожие, който изостава с 8.1 от Кацута, но води с цели 22.7 пред настоящия лидер в генералното класиране Елфин Еванс, който е осми.

Преди финалния сутрешен етап двамата бяха разделяни от Кале Рованпера, който обаче загуби много време със спукана гума в третия етап днес, което смъкна финландеца на десетото място зад Насъл Ал-Атия, който изостава с 1.1 от Еванс. Причината за изоставането на Еванс, който има пасив от 50.3 от първото място, е фактът, че той трябваше да чисти пътя за своите съперници, което важеше още за Ожие, Рованпера и Танак.

⚠️ Title contender Kalle Rovanperä is limping through SS3 with a slow puncture.#WRC | #RallySaudiArabia 🇸🇦 pic.twitter.com/hggTCGfl5a — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) November 27, 2025

Сега пилотите ще се завърнат в Джеда за обедния сервиз, а следобед им предстоят вторите минавания на трите отсечки, които те атакуваха сутринта. Те са предвидени съответно за 13:22, 14:20 и 15:18 часа българско време. А денят ще завърши с второто минаване на суперспециалната отсечка в Джеда, което е предвидено за 19:31 часа.

