Легенди дадоха старт на първия европроект в спортната стрелба

  • 27 ное 2025 | 09:48
  • 299
  • 0
Весела Лечева, спортист номер 1 на столетието на Международната федерация по стрелба на пушка и Ясна Шекарич (Срб), №1 на века на пистолет, дадоха началото на първия европейски проект в спортната стрелба в България. Партньори в „Shooting for Success“ (S4S) са Българският стрелкови съюз, Федерацията по спортна стрелба на Сърбия и най-старият стрелкови клуб в Германия – HSG München (създаден през 1406-а година), а проектът е съфинансирам от Европейския съюз по програма "Еразъм +". Първата среща се проведе на стрелбището в „Гео Милев“, където Лечева показа на участниците и напълно обновения комплекс.

Шекарич е носителка на общо пет олимпийски медала: един златен, три сребърни и един бронзов. Тя има и три златни медала от световни първенства в дисциплината 10 м въздушен пистолет, в допълнение към петте златни медала от европейски първенства. Председателят на БОК и БСС Лечева е двукратна сребърна олимпийска медалистка, петкратна световна шампионка и осемкратна европейска шампионка.

Целта на проекта „Shooting for Success“ (S4S) е да насърчи личностното и професионалното развитие на младите състезатели по стрелба на възраст между 16 и 23 години, като и да подпомогне прехода им от активна спортна кариера към ролята на квалифицирани треньори и компетентни администратори.

„Да задържим спортистите в спорта и да им дадем възможност да се развиват в него и след края на състезателната си кариера, е едно от най-големите предизвикателства пред нас като ръководители. Надявам се, че този проект ще помогне на нашата организация и партньори, да начертаем план за бъдещето, да задържим качествените кадри и да успеем да ги развиваме“, коментира председателят на БСС Весела Лечева.

Проектът има за цел да гарантира, че спортистите са подготвени с необходимите знания и умения за управление и ръководене на стрелкови клубове на местно ниво. Освен това той трябва да подобри достъпността, видимостта и приобщаването в стрелковия спорт, особено в рамките на местните и регионалните общности, като същевременно осигури финансова и организационна устойчивост и професионализъм на клубовете.

