В Бразилия искат да задържат Анчелоти поне за още един световен цикъл

Бразилската футболна федерация вече крои планове за бъдещето на националния отбор далеч след Световното първенство през 2026 г., за което тимът вече си осигури участие. Основен приоритет пред ръководството е задържането на италианския тактик Карло Анчелоти начело на „Селесао“.

CBF y jugadores se encomiendan al italiano. La confianza es máxima tras cambiar la dinámica del equipo. Su renovación, hasta el Mundial 2030, está en marcha



✍️ @edu17burgos



🔗 https://t.co/vkVCmKrVCO pic.twitter.com/P66cWzamdr — Diario AS (@diarioas) November 25, 2025

По време на събитието Summit CBF Academy, президентът на конфедерацията Самир Шауд разкри, че гледа с голям оптимизъм на възможността за удължаване на договора с Анчелоти. Той подчерта, че вярва в изграждането на дългосрочни проекти и сътрудничеството с италианеца има всички предпоставки да бъде успешно.

“Все още не сме седнали да анализираме възможностите. Гледам на този разговор с оптимизъм. Той вече спомена в интервю, че зависи и от двете страни. Винаги съм вярвал в изграждането на дългосрочна работа. Има всичко необходимо, за да се получат нещата”, каза Шауд.

Настоящият контракт на Карло Анчелоти с бразилския национален отбор изтича веднага след края на Мондиал 2026. Въпреки това, от CBF вече неофициално са изразили желанието си италианският специалист да остане начело на тима чак до Световното първенство през 2030 г.

Според информация на ESPN, решението за стартиране на преговори за подновяване на договора е било взето още преди международните мачове през октомври. Намерението на конфедерацията е преговорите да се ускорят през следващите месеци, като идеалният момент за това е след края на календарната година.