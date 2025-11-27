Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бразилия
  3. В Бразилия искат да задържат Анчелоти поне за още един световен цикъл

В Бразилия искат да задържат Анчелоти поне за още един световен цикъл

  • 27 ное 2025 | 03:07
  • 104
  • 0
В Бразилия искат да задържат Анчелоти поне за още един световен цикъл

Бразилската футболна федерация вече крои планове за бъдещето на националния отбор далеч след Световното първенство през 2026 г., за което тимът вече си осигури участие. Основен приоритет пред ръководството е задържането на италианския тактик Карло Анчелоти начело на „Селесао“.

По време на събитието Summit CBF Academy, президентът на конфедерацията Самир Шауд разкри, че гледа с голям оптимизъм на възможността за удължаване на договора с Анчелоти. Той подчерта, че вярва в изграждането на дългосрочни проекти и сътрудничеството с италианеца има всички предпоставки да бъде успешно.

“Все още не сме седнали да анализираме възможностите. Гледам на този разговор с оптимизъм. Той вече спомена в интервю, че зависи и от двете страни. Винаги съм вярвал в изграждането на дългосрочна работа. Има всичко необходимо, за да се получат нещата”, каза Шауд.

Настоящият контракт на Карло Анчелоти с бразилския национален отбор изтича веднага след края на Мондиал 2026. Въпреки това, от CBF вече неофициално са изразили желанието си италианският специалист да остане начело на тима чак до Световното първенство през 2030 г.

Според информация на ESPN, решението за стартиране на преговори за подновяване на договора е било взето още преди международните мачове през октомври. Намерението на конфедерацията е преговорите да се ускорят през следващите месеци, като идеалният момент за това е след края на календарната година.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Луда вечер в Шампионската лига с над 40 гола!

Луда вечер в Шампионската лига с над 40 гола!

  • 27 ное 2025 | 00:37
  • 26271
  • 2
Спортинг (Лисабон) продължи да е перфектен домакин и влезе в топ 8

Спортинг (Лисабон) продължи да е перфектен домакин и влезе в топ 8

  • 27 ное 2025 | 00:28
  • 414
  • 0
Аталанта отнесе Айнтрахт във Франкфурт със светкавичен щурм

Аталанта отнесе Айнтрахт във Франкфурт със светкавичен щурм

  • 27 ное 2025 | 00:28
  • 827
  • 0
С хеттрик на Витиня ПСЖ нанесе първа загуба на Тотнъм в мач с осем гола

С хеттрик на Витиня ПСЖ нанесе първа загуба на Тотнъм в мач с осем гола

  • 27 ное 2025 | 00:20
  • 2259
  • 0
И боговете на Олимп не спряха рецитала на Мбапе, който залепи Реал до лидерите

И боговете на Олимп не спряха рецитала на Мбапе, който залепи Реал до лидерите

  • 27 ное 2025 | 00:17
  • 19710
  • 88
Атлетико отново огорчи Интер и прекъсна перфектната му серия в ШЛ

Атлетико отново огорчи Интер и прекъсна перфектната му серия в ШЛ

  • 26 ное 2025 | 23:56
  • 8015
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Луда вечер в Шампионската лига с над 40 гола!

Луда вечер в Шампионската лига с над 40 гола!

  • 27 ное 2025 | 00:37
  • 26271
  • 2
Силен Арсенал нанесе първа загуба на Байерн и еднолично оглави класирането и в ШЛ

Силен Арсенал нанесе първа загуба на Байерн и еднолично оглави класирането и в ШЛ

  • 26 ное 2025 | 23:54
  • 13968
  • 127
Срамът за Ливърпул продължи с катастрофа на "Анфийлд" срещу ПСВ

Срамът за Ливърпул продължи с катастрофа на "Анфийлд" срещу ПСВ

  • 26 ное 2025 | 23:54
  • 20968
  • 66
И боговете на Олимп не спряха рецитала на Мбапе, който залепи Реал до лидерите

И боговете на Олимп не спряха рецитала на Мбапе, който залепи Реал до лидерите

  • 27 ное 2025 | 00:17
  • 19710
  • 88
Атлетико отново огорчи Интер и прекъсна перфектната му серия в ШЛ

Атлетико отново огорчи Интер и прекъсна перфектната му серия в ШЛ

  • 26 ное 2025 | 23:56
  • 8015
  • 6
Левски отпадна от Шампионската лига след загуба от Лас Палмас в София

Левски отпадна от Шампионската лига след загуба от Лас Палмас в София

  • 26 ное 2025 | 21:43
  • 14684
  • 24