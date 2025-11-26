Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Берое приключи участието си в Еврокъп с поражение във Франция

Берое приключи участието си в Еврокъп с поражение във Франция

  • 26 ное 2025 | 23:12
  • 194
  • 0
Берое приключи участието си в Еврокъп с поражение във Франция

Вицешампионът на България Берое загуби от отбора на Вилньов д'Аск с 49:111 (14:38, 9:23, 17:24, 9:26) като гост във Франция в последната си среща от група L на втория по сила европейски клубен турнир Еврокъп. Така баскетболистките от Стара Загора приключиха участието си в надпреварата с шест поражения, а носителят на титлата Вилньов д'Аск, който вече си бе осигурил класиране в следващата фаза, приключи с пет успеха и една загуба.

Към плейофите в Еврокъп продължават първите два тима от всяка група, както и четири от най-добрите трети състави.

Домакините от Франция имаха превъзходство през целия двубой срещу Берое, като още в първите 10 минути реализираха 38 точки. Старозагорки се затрудняваха да отговорят подобаващо на натиска на по-класния противник и на почивката изоставаха с 23:61.

След паузата Вилньов д'Аск продължи да увеличава преднината си и преди последната част водеше с 85:40. До края на срещата най-голямата разлика достигна 65 точки.

Валерия Алексиева беше най-резултатна за Берое с 18 точки, 6 борби и 3 асистенции, но допусна и 9 грешки. Американката Найла Йънг се отчете със 17 точки и 2 борби, а Златка Маданкова добави 8 точки и 4 борби.

Сега за тима на Берое сега предстои домакинство срещу Монтана 2003 на 29 ноември в среща от първенството на България.

Снимки: ЕвроКъп

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Интригуващи мачове затвориха 13-ия кръг в Евролигата

Интригуващи мачове затвориха 13-ия кръг в Евролигата

  • 26 ное 2025 | 23:44
  • 4327
  • 0
Какво предстои по българските терени в следващия кръг от Sesame НБЛ

Какво предстои по българските терени в следващия кръг от Sesame НБЛ

  • 26 ное 2025 | 17:27
  • 376
  • 0
Ето кой е най-полезният играч на кръг №9 в Sesame НБЛ

Ето кой е най-полезният играч на кръг №9 в Sesame НБЛ

  • 26 ное 2025 | 17:17
  • 1079
  • 0
Шок в Партизан! Желко Обрадович подаде оставка

Шок в Партизан! Желко Обрадович подаде оставка

  • 26 ное 2025 | 17:07
  • 5038
  • 1
Серджо Скариоло разкри за трудности при пътуването на Реал до България

Серджо Скариоло разкри за трудности при пътуването на Реал до България

  • 26 ное 2025 | 15:49
  • 1053
  • 0
Ел Ей Лейкърс привлече легендата на колежанския баскетбол Дрю Тими

Ел Ей Лейкърс привлече легендата на колежанския баскетбол Дрю Тими

  • 26 ное 2025 | 13:42
  • 1440
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Луда вечер в Шампионската лига с над 40 гола!

Луда вечер в Шампионската лига с над 40 гола!

  • 27 ное 2025 | 00:01
  • 22491
  • 0
Силен Арсенал нанесе първа загуба на Байерн и еднолично оглави класирането и в ШЛ

Силен Арсенал нанесе първа загуба на Байерн и еднолично оглави класирането и в ШЛ

  • 26 ное 2025 | 23:54
  • 9467
  • 108
Срамът за Ливърпул продължи с катастрофа на "Анфийлд" срещу ПСВ

Срамът за Ливърпул продължи с катастрофа на "Анфийлд" срещу ПСВ

  • 26 ное 2025 | 23:54
  • 15225
  • 48
И боговете на Олимп не спряха рецитала на Мбапе, който залепи Реал до лидерите

И боговете на Олимп не спряха рецитала на Мбапе, който залепи Реал до лидерите

  • 27 ное 2025 | 00:17
  • 14846
  • 64
Атлетико отново огорчи Интер и прекъсна перфектната му серия в ШЛ

Атлетико отново огорчи Интер и прекъсна перфектната му серия в ШЛ

  • 26 ное 2025 | 23:56
  • 5712
  • 3
Левски отпадна от Шампионската лига след загуба от Лас Палмас в София

Левски отпадна от Шампионската лига след загуба от Лас Палмас в София

  • 26 ное 2025 | 21:43
  • 13011
  • 24