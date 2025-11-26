Берое приключи участието си в Еврокъп с поражение във Франция

Вицешампионът на България Берое загуби от отбора на Вилньов д'Аск с 49:111 (14:38, 9:23, 17:24, 9:26) като гост във Франция в последната си среща от група L на втория по сила европейски клубен турнир Еврокъп. Така баскетболистките от Стара Загора приключиха участието си в надпреварата с шест поражения, а носителят на титлата Вилньов д'Аск, който вече си бе осигурил класиране в следващата фаза, приключи с пет успеха и една загуба.

Към плейофите в Еврокъп продължават първите два тима от всяка група, както и четири от най-добрите трети състави.

Домакините от Франция имаха превъзходство през целия двубой срещу Берое, като още в първите 10 минути реализираха 38 точки. Старозагорки се затрудняваха да отговорят подобаващо на натиска на по-класния противник и на почивката изоставаха с 23:61.

След паузата Вилньов д'Аск продължи да увеличава преднината си и преди последната част водеше с 85:40. До края на срещата най-голямата разлика достигна 65 точки.

Валерия Алексиева беше най-резултатна за Берое с 18 точки, 6 борби и 3 асистенции, но допусна и 9 грешки. Американката Найла Йънг се отчете със 17 точки и 2 борби, а Златка Маданкова добави 8 точки и 4 борби.

Сега за тима на Берое сега предстои домакинство срещу Монтана 2003 на 29 ноември в среща от първенството на България.

Снимки: ЕвроКъп