Вълци – Разград гонят завръщане в НБЛ

Основната ни цел е да присъединим все повече деца към баскетболната общност, да ги научим да обичат спорта, да се забавляват, да се контактуват помежду, да се сприятеляват. Това каза на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Разград председателят на управителния съвет на Спортния клуб по баскетбол Вълци – Разград адв. Марин Маринов. Като приоритет на ръководството на клуба той посочи и спортните резултати, които се очакват от създадения след дългогодишно прекъсване през тази година мъжки отбор. По думите на Маринов целта е до три-четири години завръщането му в националната баскетболна лига. Председателят на клуба отбеляза, че мъжкият баскетболен отбор на Вълци – Разград на този етап е във втора баскетболна лига група Изток, като от седем отбора в групата се нарежда на трето място след тимовете на Ямбол и Сливен. „Разбира се, за да изпълним нашите цели и приоритети се изискват усилията на цялата общност - треньори, родители, състезатели, спонсори, местна власт, което, надявам се, ще бъде постигнато“, отбеляза Маринов.

Той подчерта, че през изминалия сезон клубът е постигнал значителни успехи с участието и класирането на отбори на младежи и девойки. Маринов подчерта, че през настоящия сезон Вълци – Разград стартира както с ново ръководство на сдружението, така и с нов треньорски състав. Старши треньор в спортния клуб по баскетбол е Кирил Петров. Помощник-треньор в мъжкия отбор е дългогодишният състезател на „Лудогорец“ и на „Академик“ – Пловдив Димитър Стефанов. Работата си с подрастващите продължава треньорът Стоян Петров, който е в клуба от самото му създаване. Сред новите попълнения в треньорския щаб през този сезон е Никодим Моев, който е и състезател на мъжкия отбор на клуба. Най-новото попълнение в треньорския екип е Илиян Йорданов, по-известен сред запалянковците с прякора си Пилето.

Клубът работи активно с подрастващите, като са създадени школи в шестте основни училища в Разград, в които тренират 250 момичета и момчета. Занимания се провеждат и с около 130 деца в четири детски градини. Председателят на Вълци – Разград подчерта, че създаването и развитието на клуба през годините до голяма степен се дължи на подкрепата на генералния спонсор „Пилко“ с търговската му марка „Лудогорско пиле“. Освен тях Маринов благодари и на около 20-те фирми-спонсори, както и на Община Разград за подпомагане на дейността на клуба. Специални благодарности Марин Маринов изказа на родителите, които по думите му са хората, възпитаващи и поддържащи искрицата и любовта към баскетбола.

Старши треньорът в клуба Кирил Петров подчерта, че имат условията и шанса да развиват това, което са си поставили за цел – завръщането на баскетбола в Разград там, където му е място. Според него когато се работи правилно и методично, ще има и добри успехи.

Илиян Йорданов заяви, че тренира групи ученици от начален и гимназиален клас. Идеята му е да подготви по-малките деца за участия във фестивали и междуучилищни първенства.

Впечатленията си за работата в клуба и възраждането на баскетбола в Разград сподели и баскетболният доайен Пламен Панчев. Той изрази радостта си от това, което се прави в Разград за баскетбола и пожела успех на отборите, които нарече следовници на големите разградски традиции в баскетбола.