Глушков, играчи на Балкан и Ботев Враца и бивши национали се събраха за "80 години баскетбол в Ямбол"

С тържествена церемония и връчване на отличия на изявени спортисти, треньори, деятели и спомоществователи в Ямбол беше отбелязана 80-ата годишнина на организирания баскетбол в града. Гост на честването беше президентът на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков, започнал активната си спортна кариера през 1975 г. именно от местния клуб.



"Пожелавам ямболският баскетбол отново постигне своя връх", каза пред пълната зала на Ямболския Безистен президентът на федерацията.

„За мен е важно да съм тук, защото аз съм малка част от тази история. И защото градът, и баскетболната общественост ми дадоха възможност за моите първи стъпки, когато другите не ми даваха такава. Благодаря на хората за доверието!”, обърна се присъстващите Георги Глушков. „Още си пазя писмото, с което ме поканиха и някой ден ще го покажа”, допълни той.

Честване на 80 години организиран баскетбол в Ямбол събра републикански шампиони, призьори от държавни първенства и турнири за купата на страната през годините, треньори, баскетболни специалисти и фенове на спорта, представители на бизнеса и на местната власт.

Кметът на Общината Валентин Ревански, самият той бивш състезател, член на Управителния съвет и спонсор на клуба, сподели личните си емоции от годините, свързани с развитието на този спорт в града. Той изказа специални благодарности на треньорите Симеон Варчев, Иван Чолаков и Здравко Янчев, на всички фирми, подкрепяли клуба, на ямболската публика, която по думите му е доказала, че има най-верните фенове.

Кметът на Ямбол обяви, че при разговор с основателя на „Овергаз” Сашо Дончев е получил уверение, че той е „открит” за подкрепа отново. Реавнски припомни, че когато компанията е финансирала клуба, Ямбол постигна шампионската титла. По повод продължаващия ремонт на спортна зала „Диана" Валентин Ревански каза, че искрено се надява след всички трудности, тя скоро да отвори врати.

Ямбол винаги е бил град, в който баскетболът не е просто спорт, той е част от нашата идентичност. Той е гласът на трибуните в зала „Диана”, емоцията на младите таланти, усилието на треньорите, саможертвата на играчите и любовта на хората, които вярват в тях и ги подкрепят безрезервно, каза председателят на Управителния съвет на ямболския клуб Станислав Говедаров.

По време на церемонията бяха връчени грамоти и отличия от името на Баскетболен клуб „Тунджа” Ямбол на хора, свързали съдбата си и дали принос за развитието на този спорт в града. От името на Федерацията президентът ѝ Георги Глушков също награди треньори и изявени представители на клуба през годините.

През юни т. г. Георги Глушков отново бе в Ямбол, за да подкрепи инициатива за популяризиране на спорта сред учениците. Събитието, включващо дискусия и междуучилищен турнир по стрийтбол, беше организирано от Профилираната гимназия „Васил Левски“ в града, чийто възпитаник е и самият той.

На церемонията присъстваха баскетболистът на Балкан Андрей Иванов, играчът на Ботев Враца Георги Герганов, бившите национали Юлиян Радионов и Николай Върбанов и др.