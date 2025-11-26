Ахметджан Ершимшек: Гордея се с това как отборът се бори

Старши треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек даде мнението си пред клубната медия след първия мач на отбора от програмата на Група Е в тазгодишното издание на Шампионската лига за жени. "Жълто-сините" взеха гейм при гостуването си на полския първенец Девелопрес (Жешув), но отстъпиха с 1:3.

“Разбира се, че Девелопрес беше фаворит. Аз обаче съм щастлив как играхме срещу тях. В някои моменти загубихме концентрация и това не ми харесва, но вярвам, че можем да подобрим този аспект, защото в определени части от мача показахме, че можем да се справяме много добре. Затова съм леко разочарован, но няма съмнение кой беше фаворитът днес. Ние все пак свършихме добре нашата работа”, коментира след срещата наставникът на Марица.

“Имахме проблеми при посрещане, но отговорихме с добър втори гейм и се борихме за всяка топка. Не мога да кажа обаче, че посрещането ни е било слабо. Това е част от играта. Волейболът е игра на грешки – който допусне повече неточности, губи мача. Днес ние направихме повече грешки от тях, но се гордея как отборът се бори. Това е най-важното за мен”, допълни специалистът.

Той обърна внимание и на предстоящия първи домакински мач за Марица в групите на Шампионската лига, който е срещу германския Палмберг (Шверин) на 2 декември в зала "Колодрума".

“Ние ще свършим работата си на полето и целта ни е да се представим още по-добре. Ще се опитаме във всеки един момент да останем концентрирани и да не се предаваме”, завърши Ахметджан Ершимшек.

