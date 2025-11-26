Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Oчаквайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Монтана 2003 надви Партизан за нов успех в Адриатическата лига, Рилецо с първа победа в Загреб

Монтана 2003 надви Партизан за нов успех в Адриатическата лига, Рилецо с първа победа в Загреб

  • 26 ное 2025 | 20:25
  • 288
  • 0
Монтана 2003 надви Партизан за нов успех в Адриатическата лига, Рилецо с първа победа в Загреб

Българският шампион Монтана 2003 се наложи над сръбския Партизан с 67:57 (20:7, 17:18, 19:14, 11:18) като домакин в Монтана в двубой от редовния сезон на Адриатическата лига по баскетбол за жени. Успехът беше пети пореден за тима от Монтана, който продължава без поражение в турнира и оглавява временното класиране. Партизан допусна втора загуба за актив 4-2.

Домакините овладяха контрола върху срещата още в началните минути и доминираха до края. Първата част беше категорична за баскетболистките на Монтана 2003, които отбелязаха 20 точки срещу само 7 за противника. Авансът на българския отбор доближи 20 точки през втория период, а на почивката резултатът бе 37:25.

И през второто полувреме ситуацията не се промени, домакините поддържаха солидна преднина за 56:39 след 30 минути игра. Най-голямата разлика в мача беше 22 точки.

Даниела Морийо-Уолън се отличи с 20 точки, 6 борби и 5 асистенции за Монтана 2003, докато Дения Дейвис-Стюарт допринесе за победата с „дабъл-дабъл“ от 19 точки и 12 борби. Радостина Христова завърши с 15 точки и 9 борби.

Другият български участник в международната надпревара Рилски спортист постигна първа победа от началото на сезона. Рилски спортист надделя над Студио Загреб с 97:78 (24:20, 31:22, 18:20, 24:16) като гост в хърватската столица Загреб, като вече има актив от един успех и четири загуби. За хърватския състав поражението беше трето поредно и общо четвърто от пет изиграни мача.

След равностойна първа четвърт, Рилски спортист изигра по-силни втори 10 минути, в които преднината на българския тим стана 17 точки при 52:35, фиксирани с тройка на Радина Илиева. В оставащите по-малко от две минути до почивката домакините съкратиха малко изоставането си и Рилски спортист водеше с 55:42 в края на първото полувреме.

Отборът от Самоков не изпусна водачеството през второто полувреме, въпреки че към края на третия период баскетболистките на Студио Загреб свалиха разликата под 9 точки, но преди последната част резултатът бе 73:62 в полза на гостите. В оставащото време баскетболистките на Рилски спортист пак натрупаха преднина, която достигна 24 точки. Те имаха превъзходство в борбата под коша, овладявайки 48 срещу 27 борби за домакините.

Радина Илиева беше най-резултатна за победата с 18 точки, 7 борби и 4 асистенции. Още три състезателки реализираха по 13 точки – Виктория Иванова, Кайла Грийн и Джозе Ан Джонсън. Иванова добави 6 борби и 6 асистенции, а Грийн – 4 борби и 8 асистенции.

В следващите срещи на двата български отбора в Адриатическата лига за Монтана 2003 предстои гостуване в Загреб на 3 декември, докато същия ден Рилски спортист ще гостува на босненския Орлови.

Преди това Монтана 2003 ще се изправи срещу Берое в Стара Загора на 29 ноември в двубой от българското баскетболно първенство при дамите.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Следете със Sportal.bg суперсблъсъците в Евролигата тази вечер

Следете със Sportal.bg суперсблъсъците в Евролигата тази вечер

  • 26 ное 2025 | 20:57
  • 2269
  • 0
Какво предстои по българските терени в следващия кръг от Sesame НБЛ

Какво предстои по българските терени в следващия кръг от Sesame НБЛ

  • 26 ное 2025 | 17:27
  • 317
  • 0
Ето кой е най-полезният играч на кръг №9 в Sesame НБЛ

Ето кой е най-полезният играч на кръг №9 в Sesame НБЛ

  • 26 ное 2025 | 17:17
  • 898
  • 0
Шок в Партизан! Желко Обрадович подаде оставка

Шок в Партизан! Желко Обрадович подаде оставка

  • 26 ное 2025 | 17:07
  • 4774
  • 1
Серджо Скариоло разкри за трудности при пътуването на Реал до България

Серджо Скариоло разкри за трудности при пътуването на Реал до България

  • 26 ное 2025 | 15:49
  • 914
  • 0
Ел Ей Лейкърс привлече легендата на колежанския баскетбол Дрю Тими

Ел Ей Лейкърс привлече легендата на колежанския баскетбол Дрю Тими

  • 26 ное 2025 | 13:42
  • 1284
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

"Сините" отпаднаха от Шампионската лига: Левски 0:2 Лас Палмас! Следете мача ТУК!

"Сините" отпаднаха от Шампионската лига: Левски 0:2 Лас Палмас! Следете мача ТУК!

  • 26 ное 2025 | 20:53
  • 4322
  • 9
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 26 ное 2025 | 07:10
  • 57085
  • 32
Съставите на Арсенал и Байерн, промени и в двата отбора

Съставите на Арсенал и Байерн, промени и в двата отбора

  • 26 ное 2025 | 21:11
  • 104
  • 0
Съставите на Ливърпул и ПСВ, Слот е направил две промени

Съставите на Ливърпул и ПСВ, Слот е направил две промени

  • 26 ное 2025 | 20:58
  • 524
  • 0
Милър-Макинтайър срещу Везенков в топ сблъсък от Евролигата

Милър-Макинтайър срещу Везенков в топ сблъсък от Евролигата

  • 26 ное 2025 | 20:54
  • 1478
  • 0
Играят се ранните мачове в Шампионската лига, Монако и ФК Копенхаген водят

Играят се ранните мачове в Шампионската лига, Монако и ФК Копенхаген водят

  • 26 ное 2025 | 19:46
  • 20017
  • 0