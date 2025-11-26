Монтана 2003 надви Партизан за нов успех в Адриатическата лига, Рилецо с първа победа в Загреб

Българският шампион Монтана 2003 се наложи над сръбския Партизан с 67:57 (20:7, 17:18, 19:14, 11:18) като домакин в Монтана в двубой от редовния сезон на Адриатическата лига по баскетбол за жени. Успехът беше пети пореден за тима от Монтана, който продължава без поражение в турнира и оглавява временното класиране. Партизан допусна втора загуба за актив 4-2.

Домакините овладяха контрола върху срещата още в началните минути и доминираха до края. Първата част беше категорична за баскетболистките на Монтана 2003, които отбелязаха 20 точки срещу само 7 за противника. Авансът на българския отбор доближи 20 точки през втория период, а на почивката резултатът бе 37:25.

И през второто полувреме ситуацията не се промени, домакините поддържаха солидна преднина за 56:39 след 30 минути игра. Най-голямата разлика в мача беше 22 точки.

Даниела Морийо-Уолън се отличи с 20 точки, 6 борби и 5 асистенции за Монтана 2003, докато Дения Дейвис-Стюарт допринесе за победата с „дабъл-дабъл“ от 19 точки и 12 борби. Радостина Христова завърши с 15 точки и 9 борби.

Другият български участник в международната надпревара Рилски спортист постигна първа победа от началото на сезона. Рилски спортист надделя над Студио Загреб с 97:78 (24:20, 31:22, 18:20, 24:16) като гост в хърватската столица Загреб, като вече има актив от един успех и четири загуби. За хърватския състав поражението беше трето поредно и общо четвърто от пет изиграни мача.

След равностойна първа четвърт, Рилски спортист изигра по-силни втори 10 минути, в които преднината на българския тим стана 17 точки при 52:35, фиксирани с тройка на Радина Илиева. В оставащите по-малко от две минути до почивката домакините съкратиха малко изоставането си и Рилски спортист водеше с 55:42 в края на първото полувреме.

Отборът от Самоков не изпусна водачеството през второто полувреме, въпреки че към края на третия период баскетболистките на Студио Загреб свалиха разликата под 9 точки, но преди последната част резултатът бе 73:62 в полза на гостите. В оставащото време баскетболистките на Рилски спортист пак натрупаха преднина, която достигна 24 точки. Те имаха превъзходство в борбата под коша, овладявайки 48 срещу 27 борби за домакините.

Радина Илиева беше най-резултатна за победата с 18 точки, 7 борби и 4 асистенции. Още три състезателки реализираха по 13 точки – Виктория Иванова, Кайла Грийн и Джозе Ан Джонсън. Иванова добави 6 борби и 6 асистенции, а Грийн – 4 борби и 8 асистенции.

В следващите срещи на двата български отбора в Адриатическата лига за Монтана 2003 предстои гостуване в Загреб на 3 декември, докато същия ден Рилски спортист ще гостува на босненския Орлови.

Преди това Монтана 2003 ще се изправи срещу Берое в Стара Загора на 29 ноември в двубой от българското баскетболно първенство при дамите.