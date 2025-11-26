И без Роналдо Ал-Насър продължи да е перфектен и си гарантира място в елиминациите в Азиатската ШЛ

Отборът на Ал-Насър продължи с перфектното си представяне и записа петата си поредна победа в Азиатската Шампионска лига, след като разби с 4:0 като гост таджикистанския ФК Истиклол. По този начин саудитският тим си гарантира първото място в своята група “D” и се класира за директните елиминации. В срещата участие не взе мегазвездата на арабите Кристиано Роналдо.

Oще в 12-ата минута Жоао Феликс откри за Ал-Насър резултата след точно изпълнена дузпа. Пет минути преди края на първата част Мохамед Симакан удвои за тима си, след като засече добро центриране отдясно.

В края на втората част Ал-Насър окончателно подпечата успеха си. Влезлият като резерва Садио Мане направи резултата класически след добър извеждащ пас на Жоао Феликс, а крайното 0:4 бе оформено от друг играч, появил се от пейката – Айман Яхия.