Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Донски е 1/4-финалист в Португалия

Донски е 1/4-финалист в Португалия

  • 26 ное 2025 | 17:55
  • 121
  • 0
Донски е 1/4-финалист в Португалия

Националът на България за „Купа Дейвис“ Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис от сериите „Чалънджър 100“ в Мая (Португалия) с награден фонд 145 250 евро.

Донски и представителят на домакините Тиаго Перейра надделяха на старта над Давид Поляк (Чехия) и Давид Вега Ернандес (Испания) с 6:3, 6:2 за час игра, като не допуснаха пробив в срещата. Те поведоха с 3:0 гейма по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част дръпнаха с 5:1 и нямаха проблеми да затворят мача.

С победата българинът си осигури 735 евро и 20 точки за световната ранглиста на двойки, в която заема 133-ото място.

Следващите съперници на Донски и Перейра ще бъдат победителите от двубоя между поставените под номер 2 поляци Карол Джевецки и Пьотр Матушевски срещу участващите с „уайлд кард“ португалци Тиаго Какао и Тиаго Торес.

Следвай ни:

Още от Тенис

Адриан Андреев отпадна от турнир в Португалия

Адриан Андреев отпадна от турнир в Португалия

  • 25 ное 2025 | 20:14
  • 907
  • 0
Анас Маздрашки започна с победа в основната схема в Мадрид

Анас Маздрашки започна с победа в основната схема в Мадрид

  • 25 ное 2025 | 17:43
  • 801
  • 0
Рафа Надал защити Чаби Алонсо: Една къща не се строи за един ден

Рафа Надал защити Чаби Алонсо: Една къща не се строи за един ден

  • 25 ное 2025 | 17:27
  • 1739
  • 0
Денислава Глушкова преодоля първия кръг в Анталия

Денислава Глушкова преодоля първия кръг в Анталия

  • 25 ное 2025 | 14:20
  • 641
  • 0
Динко Динев с победи на сингъл и на двойки на "Чаланджър" в Пакистан

Динко Динев с победи на сингъл и на двойки на "Чаланджър" в Пакистан

  • 25 ное 2025 | 13:06
  • 582
  • 0
Ник Кирьос заяви участие на демонстративен турнир преди Australian Open

Ник Кирьос заяви участие на демонстративен турнир преди Australian Open

  • 25 ное 2025 | 12:36
  • 376
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

УЕФА предупреди Лудогорец, съперник на "орлите" пък отнесе 10 000 евро глоба заради нелепо провинение в Разград

УЕФА предупреди Лудогорец, съперник на "орлите" пък отнесе 10 000 евро глоба заради нелепо провинение в Разград

  • 26 ное 2025 | 16:26
  • 8568
  • 2
Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

  • 26 ное 2025 | 12:46
  • 31912
  • 97
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 26 ное 2025 | 07:10
  • 54970
  • 32
В Шампионската лига става все по-напечено

В Шампионската лига става все по-напечено

  • 26 ное 2025 | 05:02
  • 16569
  • 0
Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

  • 26 ное 2025 | 09:00
  • 9747
  • 16
Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

  • 26 ное 2025 | 05:33
  • 8813
  • 11