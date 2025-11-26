Донски е 1/4-финалист в Португалия

Националът на България за „Купа Дейвис“ Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис от сериите „Чалънджър 100“ в Мая (Португалия) с награден фонд 145 250 евро.

Донски и представителят на домакините Тиаго Перейра надделяха на старта над Давид Поляк (Чехия) и Давид Вега Ернандес (Испания) с 6:3, 6:2 за час игра, като не допуснаха пробив в срещата. Те поведоха с 3:0 гейма по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част дръпнаха с 5:1 и нямаха проблеми да затворят мача.

С победата българинът си осигури 735 евро и 20 точки за световната ранглиста на двойки, в която заема 133-ото място.

Следващите съперници на Донски и Перейра ще бъдат победителите от двубоя между поставените под номер 2 поляци Карол Джевецки и Пьотр Матушевски срещу участващите с „уайлд кард“ португалци Тиаго Какао и Тиаго Торес.