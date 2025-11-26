Популярни
  3. Какво предстои по българските терени в следващия кръг от Sesame НБЛ

Какво предстои по българските терени в следващия кръг от Sesame НБЛ

  • 26 ное 2025 | 17:27
Какво предстои по българските терени в следващия кръг от Sesame НБЛ

Българското първенство се завръща с пълна сила след седмица, а ето какво предстои в кръг №10 от Sesame Национална баскетболна лига.

В първия мач на 3 декември (сряда) Локомотив Пловдив приема Спартак Плевен. Срещата е от 19:15 часа в зала "Сила" в Пловдив.

На 6 декември (събота) ще се изиграят два двубоя, като те са с начален час 18:00 часа. Ботев Враца е домакин на Левски в "Арена Ботевград", а Рилски спортист гостува на Академик Бултекс 99 в зала "Сила" в Пловдив.

на 7 декември (неделя) от 13:00 часа Шумен приема Миньор 2015 в зала "Младост".

Кръгът завършва с дерби в Стара Загора, като на 8 декември (понеделник) Балкан гостува на Берое, а срещата е с начален час 19:15 часа и ще се изиграе в зала "Общинска".

