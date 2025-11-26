Ще успее ли Костер да предизвика трикратната шампионка Лахти в Тилбург?

Сара Лахти ще се опита да стане първата атлетка, спечелила четири поредни титли в надпреварата при жените на „Варандекрос“ в Тилбург. Състезанието в неделя е част от Световния тур по крос-кънтри на Световната атлетика със сребърен статут.

С третата си победа миналата година Лахти изравни постижението на Сифан Хасан, която триумфира три последователни пъти между 2013 и 2015 г. Ако спечели за четвърти път този уикенд, шведката ще се превърне във втората четирикратна шампионка на "Варандекрос“ след голямата нидерландска бегачка на средни разстояния Ели ван Хулст, която печели четири титли между 1983 и 1988 г.

Основна съперничка на Лахти ще бъде Морийн Костер, която се надява да стане първата нидерландска победителка при жените след Хасан през 2015 г. Двете се състезаваха преди две седмици на шосе на 10 км в Лил, където Костер изпревари Лахти за второто място, като и двете атлетки записаха лични рекорди – съответно 30:57 и 30:58.

Въпреки че Костер може да няма толкова богат опит в крос-кънтри като Лахти, тя беше част от златния отбор на Нидерландия при жените, когато Тилбург беше домакин на Европейското първенство по крос-кънтри през 2018 г., преди да спечели сребърен медал в смесената щафета през 2023 г.

В стартовия списък при жените са още нидерландската рекордьорка на 3000 метра стийпълчейз Веерле Бакер, която наскоро завърши втора на кроса в Пфорцхайм, и бронзовата медалистка на 5000 метра от Европейското първенство до 23 години през 2023 г. Амина Маатуг.

Кой ще наследи Ларос в Тилбург? При отсъствието на миналогодишния победител Нилс Ларос, надеждите на домакините в състезанието при мъжете ще се крепят на Аби Мохамед и Ник Леминк, които завършиха съответно втори и трети миналата година. Тренировъчният партньор на Ларос Щефан Нилесен, който участва във финала на 1500 метра на Олимпиадата, също се очаква да стартира.

Сред участниците при мъжете е и победителят от 2023 г. Сенай Фисехацион от Норвегия. Други международни претенденти включват двукратния европейски медалист до 20 години Кевин Каменшак, който наскоро спечели титлата на Австрия по крос кънтри, и участника на Олимпиадата в Париж 2024 Махамед Махамед от Великобритания.

Рекордните 5500 бегачи се очаква да вземат участие в тазгодишното издание на "Варандекрос“ – събитие, датиращо от 1955 г., което се провежда в рамките на три дни и включва пълна програма от състезания за ветерани, деца и масови бягания.

Снимки: Gettyimages