Ванеса Влахова записа първа победа при жените в турнир на ITF

  • 26 ное 2025 | 16:13
Ванеса Влахова записа първа победа при жените в турнир на ITF

Българката Ванеса Влахова се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка в Торейо (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара.

Квалификантката Влахова победи убедително представителката на домакините Алексия Бетансос с 6:2, 6:1. Срещата продължи 74 минути. Българката поведе с 4:1 по пътя си към успеха в първия сет, след което във втората част дръпна с 4:0 и даде само един гейм на съперничката си.

Така 17-годишната Влахова постигна първата си победа в основната схема на състезание за жени от веригата на Международната федерация ITF, а за място на четвъртфиналите тя ще се изправи утре срещу победителката от срещата между №1 в схемата Джоел Щойер (Германия) и участващата с „уайлд кард" испанка Исабел Монталво.

В надпреварата на двойки Влахова и друга българка, Виктория Лазарова, ще играят по-късно днес на четвъртфиналите срещу третите в схемата Ади Гупта (Индия) и Изабел Скоог (Швеция). Те вече записаха успех след обрат над Софи Хръдинова (Чехия) и Мария Вас (Испания) с 1:6, 6:3, 10-5 в първия кръг при дуетите.

