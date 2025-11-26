Британец спря Динко Динев на сингъл на "Чалънджър"-а в Исламабад

Популярни
  • 26 ное 2025 | 14:58
Динко Динев отпадна втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50“ в Исламабад (Пакистан) с награден фонд от 60 хиляди долара.

Динев отстъпи пред втория в схемата и 213-и в световната ранглиста Джей Кларк (Великобритания) с 2:6, 7:6(1), 2:6.

Срещата продължи точно два часа игра.

21-годишният българин участва и в надпреварата на двойки, където си партнира с австриеца Матиас Уйвари, а двамата достигнаха до четвъртфиналите.

Техни съперниците ще бъдат четвъртите поставени Доминик Палан (Чехия) и Денис Евсеев (Казахстан).

