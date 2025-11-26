Мърси Чероно с важно съобщение за кариерата си

Кенийската лекоатлетка Мърси Чероно разкри актуална информация за контузията си, като същевременно намекна за нова посока в своята спортна кариера. Чероно наруши мълчанието си, за да обяви, че ще се пренасочи към шосейните бягания след сезон 2025, белязан от травми и неубедителни резултати.

Носителката на сребро от световно първенство записа колебливи представяния на пистата през целия сезон и се надява преходът ѝ към шосето да бъде по-успешен.

Чероно започна сезона си с участие в националния шампионат по крос-кънтри, където завърши на далечното седмо място в надпреварата на 2 километра при жените.

След това тя се включи в шестия уикенд на Athletics Kenya, където финишира втора на 5000 метра, преди да се състезава на турнира Kip Keino Classic, завършвайки пета в същата дисциплина. Първият ѝ досег с шосейните бягания беше в Бостън на 5 км, където се класира на 11-то място.

Чероно опита късмета си и на кенийския шампионат с надеждата да си осигури място в отбора за Световното първенство в Токио, но не успя, след като остана пета. С това състезание тя приключи сезона си.

В равносметката си за сезон 2025 Чероно отбеляза, че като цяло той не е преминал според плановете ѝ. Тя призна, че представянията ѝ през годината са били под нивото, към което се е стремяла, и не е бягала толкова добре, колкото се е надявала.

Въпреки това атлетката подчерта, че е имало и някои положителни моменти, особено в последните ѝ тренировки, които ѝ дават усещане за напредък.

Чероно изрази оптимизъм за бъдещето, разкривайки, че вече гледа към предстоящите шосейни състезания и е нетърпелива да надгради върху постигнатите подобрения.

Тя определи изминалия сезон като поучителен и изрази увереност, че извлечените уроци и постигнатият прогрес през 2025 г. ще ѝ помогнат да се представи по-добре в следващите месеци.

"Поне днешната тренировка не беше толкова зле. Всъщност мога да кажа, че през целия сезон не бягах според очакванията си, но поне има известен напредък и очаквам с нетърпение какво ми предстои, докато се насочвам към шосейните бягания“, разкри тя в интервю за Runners Kenya.

Чероно добави, че след крос-кънтри шампионата е очаквала да участва в няколко състезания. Тя разкри, че подготовката ѝ е била нарушена от контузия в задната част на бедрото, от която в момента се възстановява.

Въпреки тази пречка, тя призна, че е постигнала значителни подобрения и изрази оптимизъм за бъдещето.

Мърси Чероно подчерта, че рехабилитацията ѝ върви добре, чувства се много по-добре и вече може да се движи свободно и да възобнови тренировките.

"Тази година не бягах според очакванията си, още от последния крос-кънтри. Очаквах да участвам в няколко състезания, а крос-кънтрито беше само подготовка, но за съжаление разтегнах сухожилие на бедрото, от което се възстановявам“, посочи тя. "Има много подобрения, но очаквам с нетърпение какво предстои, тъй като виждам, че рехабилитацията ми от контузията върви добре и се чувствам много по-добре. Поне вече мога да се движа и да тренирам.“

Въпреки трудния сезон 2025, Чероно остава позитивно настроена, разглеждайки възстановяването и скорошния си напредък като здрава основа за успешен преход към шосейните бягания.

Снимки: Gettyimages