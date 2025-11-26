Ел Ей Лейкърс привлече легендата на колежанския баскетбол Дрю Тими

Отборът на Лос Анджелис Лейкърс привлече тежкото крило Дрю Тими с двупосочен договор от собствения си филиал Саут Бей Лейкърс, съобщиха от тима.

Тими ще заеме мястото на центъра Крисчън Колоко, който бе освободен от тима.

С екипа на Саут Бей в Г-Лигата Тими записа показатели от 25,5 точки, 8 борби и 4 асистенции средно на мач. През изминалия сезон той бе част от състава на Бруклин Нетс, за който обаче взе участие в само девет срещи.

Преди да поеме към Националната баскетболна асоциация 25-годишният Тими направи име за себе си в Колежанското първенство на САЩ. Той игра четири години за тима на университета Гонзага, като в три от тях бе избиран в първия или втория "Отбор на годината". През 2021 година той взе и наградата "Карл Малоун", която се връчва ежегодно на най-доброто тежко крило в Колежанската лига.