Проектонационалният отбор U14 (Зона Пловдив) се включи в образователна лекция „Храната като тайно оръжие“

  • 26 ное 2025 | 11:36
  • 134
  • 0
Младите таланти от проектонационалния отбор на България U14 (Зона Пловдив) взеха участие в специализирана лекция на тема хранене, възстановяване и правилна грижа за тялото – „Храната като тайно оръжие“. 

Инициативата е част от целогодишната програма на БФС за развитие и образование на подрастващите национални състезатели.

По време на срещата футболистите получиха ценни насоки за това как да планират своето меню в различните фази на тренировъчната седмица – в дните на натоварвания, в деня на мача, както и в периода на възстановяване след двубой. Акцент бе поставен върху значението на качествената храна, хидратацията, ролята на добавките и добрите навици, които подпомагат растежа и представянето на младите играчи.

Лекцията бе водена от специалисти с богат опит:

• Ралица Йотова – нутриционист с престижна диплома от Barca Innovation Hub на ФК Барселона

• д-р Пламен Гочев – лекар на националните отбори

• Огнян Златков – председател на Зоналния съвет на БФС – Пловдив

Събитието бе отворено и за родителите на националите, които имаха възможност да се запознаят отблизо с изискванията и препоръките в сферата на спортното хранене, така че да подкрепят правилно развитието на своите деца.

БФС продължава последователно да инвестира в образователни инициативи за младите футболисти, като част от стратегическите усилия за изграждане на цялостна среда за развитие – както на терена, така и извън него.

