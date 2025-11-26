Проектонационалният отбор U14 (Зона Пловдив) се включи в образователна лекция „Храната като тайно оръжие“

Младите таланти от проектонационалния отбор на България U14 (Зона Пловдив) взеха участие в специализирана лекция на тема хранене, възстановяване и правилна грижа за тялото – „Храната като тайно оръжие“.

Инициативата е част от целогодишната програма на БФС за развитие и образование на подрастващите национални състезатели.

По време на срещата футболистите получиха ценни насоки за това как да планират своето меню в различните фази на тренировъчната седмица – в дните на натоварвания, в деня на мача, както и в периода на възстановяване след двубой. Акцент бе поставен върху значението на качествената храна, хидратацията, ролята на добавките и добрите навици, които подпомагат растежа и представянето на младите играчи.

Лекцията бе водена от специалисти с богат опит:



• Ралица Йотова – нутриционист с престижна диплома от Barca Innovation Hub на ФК Барселона



• д-р Пламен Гочев – лекар на националните отбори



• Огнян Златков – председател на Зоналния съвет на БФС – Пловдив

Събитието бе отворено и за родителите на националите, които имаха възможност да се запознаят отблизо с изискванията и препоръките в сферата на спортното хранене, така че да подкрепят правилно развитието на своите деца.

БФС продължава последователно да инвестира в образователни инициативи за младите футболисти, като част от стратегическите усилия за изграждане на цялостна среда за развитие – както на терена, така и извън него.