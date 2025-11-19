ЦСКА U14 се класира за полуфиналите на Купата на БФС

Отборът на ЦСКА U14 преодоля Пирин (Благоевград) и си осигури място сред полуфиналистите в турнира за Купата на БФС. След успеха с 1:0 в първия четвъртфинален сблъсък в Благоевград преди седмица, днес възпитаниците на треньора Мартин Иванов постигнаха нова победа, този път с 2:1.

Гостите откриха резултата в края на първото полувреме, но през втората част "армейците" показаха характер и обърнаха мача с попадения на Кристиян Гълъбов и Никола Владимиров. С този успех ЦСКА U14 продължава напред и очаква съперника си за предстоящите полуфинали.