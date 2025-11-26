Световният шампион Надер повежда Португалия на Европейското по крос-кънтри

Наскоро коронованият световен шампион на 1500 метра Исак Надер ще се състезава на родна земя по време на Европейското първенство по крос-кънтри, което ще се проведе в Лагоа на 14 декември 2025 г.

Надер е част от силен португалски отбор в смесената щафета, който има реални шансове да се бори за титлата. В състава е и неговата партньорка Саломе Афонсо, която спечели два медала на Европейското първенство по лека атлетика в зала в Апелдорн през 2025 г. и беше финалистка на 1500 метра на Световното първенство по лека атлетика.

Към тях ще се присъединят бронзовата медалистка на 800 метра от световното в зала Патрисия Силва и европейският шампион на 1500 метра за юноши под 20 години от 2019 г. Нуно Перейра, който тази година подобри личното си постижение на 3:32.16.

При мъжете и жените отборите ще бъдат водени съответно от Мариана Машадо и Жозе Карлос Пинто. И двамата спечелиха титлите от националния шампионат по крос-кънтри на Португалия в неделя, който се проведе на същото трасе, където ще бъде и Eвропейското първенство следващия месец.

Машадо, която е двукратна медалистка в надпреварата до 23 години, завърши пета при жените на миналогодишното издание на шампионата в Анталия. По-късно тя подобри представянето си, класирайки се четвърта на 10 км на Европейското първенство по шосейно бягане в Брюксел-Льовен.

За разлика от нея, Пинто ще направи своя индивидуален дебют на Европейското по крос-кънтри, след като миналата година участва в смесената щафета. 27-годишният атлет е част от силен португалски отбор, който включва още Мигел Морейра, завършил 13-и в Анталия миналата година, и Етсон Барош, медалист от европейски първенства на писта при юноши под 18, 20 и 23 години.

Португалия ще бъде домакин на Европейското първенство по крос-кънтри за четвърти път след предишните издания в Оейраш през 1997 г., Албуфейра през 2010 г. и Лисабон през 2019 г.

Интересен факт е, че последният златен медал за Португалия от тези шампионати датира именно от Албуфейра 2010. Тогава Джесика Аугусто, която е посланик на събитието в Лагоа 2025, спечели индивидуалната титла и изведе португалките до отборното злато при жените.

Снимки: Gettyimages