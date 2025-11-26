Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Далас Старс отбеляза 8 гола за успеха при гостуването си на Едмънтън Ойлърс

Далас Старс отбеляза 8 гола за успеха при гостуването си на Едмънтън Ойлърс

  • 26 ное 2025 | 09:30
  • 481
  • 0
Далас Старс отбеляза 8 гола за успеха при гостуването си на Едмънтън Ойлърс

Джейми Бен отбеляза 400-ия си гол в кариерата си, а Джейсън Робъртсън продължи головата си серия при победата на Далас Старс над колебливия Едмънтън Ойлърс с 8:3 като гост в среща от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Бен стана 113-ият играч в историята на НХЛ с подобно постижение.

Робъртсън натрупа 11 попадения в серия от седем мача, в които се разписва. Той също така е и в серия от осем мача, в които записва точки (11 гола, 7 асистенции).

Уайът Джонстън отбеляза веднъж, Робъртсън реализира един гол и две асистенции, Нейтън Бастиан се отличи с два гола, а Рууп Хинц, Сам Стийл и Джъстин Хриковян добавиха по две попадения за Далас. Бен, Стийл, Тайлър Сегин и Радек Факса записаха по две точки.

Вратарят Джейк Йотингер направи 22 спасявания за Старс.

Конър Клатенбърг, Евън Бушар и Джак Рослович реализира за Ойлърс, които имат само една победа в последните си пет мача. Клатенбърг, играейки едва втория си мач в НХЛ, отбеляза първия гол в кариерата си през втората част.

Титулярният вратар на Едмънтън Стюарт Скинър беше изваден от игра след първия период, в който допусна четири гола от осем удара. Калвин Пикард отрази 18 от 22 удара.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Цеко Минев: Предстои ни един много дълъг и тежък сезон! Надявам се да постигнем по-сериозни успехи

Цеко Минев: Предстои ни един много дълъг и тежък сезон! Надявам се да постигнем по-сериозни успехи

  • 25 ное 2025 | 18:50
  • 942
  • 0
Личен рекорд за Владимир Зографски в Швеция

Личен рекорд за Владимир Зографски в Швеция

  • 25 ное 2025 | 18:08
  • 2143
  • 0
Олимпийската шампионка в ски бягането Виктория Карл остава временно наказана за допинг

Олимпийската шампионка в ски бягането Виктория Карл остава временно наказана за допинг

  • 25 ное 2025 | 17:46
  • 1152
  • 0
Алберт Попов: Целта ми през този сезон е да бъда по-консистентен в класиранията си в топ 10

Алберт Попов: Целта ми през този сезон е да бъда по-консистентен в класиранията си в топ 10

  • 25 ное 2025 | 15:35
  • 628
  • 1
Цеко Минев: Трудно се работи в условията на разделен Български олимпийски комитет

Цеко Минев: Трудно се работи в условията на разделен Български олимпийски комитет

  • 25 ное 2025 | 14:57
  • 514
  • 0
Цеко Минев: Пожелавам на състезателите да са здрави, за да се случват нещата така, както трябва

Цеко Минев: Пожелавам на състезателите да са здрави, за да се случват нещата така, както трябва

  • 25 ное 2025 | 14:53
  • 371
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 26 ное 2025 | 07:10
  • 557914
  • 32
В Шампионската лига става все по-напечено

В Шампионската лига става все по-напечено

  • 26 ное 2025 | 05:02
  • 6723
  • 0
Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

  • 26 ное 2025 | 09:00
  • 1941
  • 1
Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

  • 26 ное 2025 | 05:33
  • 4276
  • 5
Тотнъм ще пробва да обърка сметките на Пари Сен Жермен

Тотнъм ще пробва да обърка сметките на Пари Сен Жермен

  • 26 ное 2025 | 07:02
  • 1645
  • 1
Ще бъде ли Шампионската лига спасителен пояс за Ливърпул?

Ще бъде ли Шампионската лига спасителен пояс за Ливърпул?

  • 26 ное 2025 | 06:33
  • 3184
  • 0