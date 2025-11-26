Далас Старс отбеляза 8 гола за успеха при гостуването си на Едмънтън Ойлърс

Джейми Бен отбеляза 400-ия си гол в кариерата си, а Джейсън Робъртсън продължи головата си серия при победата на Далас Старс над колебливия Едмънтън Ойлърс с 8:3 като гост в среща от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Бен стана 113-ият играч в историята на НХЛ с подобно постижение.

Welcome to the 400 club, Jamie Benn 😮‍💨 pic.twitter.com/vtF9tetvcH — Dallas Stars (@DallasStars) November 26, 2025

Робъртсън натрупа 11 попадения в серия от седем мача, в които се разписва. Той също така е и в серия от осем мача, в които записва точки (11 гола, 7 асистенции).

Уайът Джонстън отбеляза веднъж, Робъртсън реализира един гол и две асистенции, Нейтън Бастиан се отличи с два гола, а Рууп Хинц, Сам Стийл и Джъстин Хриковян добавиха по две попадения за Далас. Бен, Стийл, Тайлър Сегин и Радек Факса записаха по две точки.

He is inevitable 🤖



Jason Robertson is out here makin' moves.#TexasHockey pic.twitter.com/AWSJ66LfwK — Victory+ (@victoryplustv) November 26, 2025

Вратарят Джейк Йотингер направи 22 спасявания за Старс.

Конър Клатенбърг, Евън Бушар и Джак Рослович реализира за Ойлърс, които имат само една победа в последните си пет мача. Клатенбърг, играейки едва втория си мач в НХЛ, отбеляза първия гол в кариерата си през втората част.

Титулярният вратар на Едмънтън Стюарт Скинър беше изваден от игра след първия период, в който допусна четири гола от осем удара. Калвин Пикард отрази 18 от 22 удара.