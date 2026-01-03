Финландия изхвърли САЩ от младежкия Мондиал по хокей

Домакинът на Световното първенство по хокей на лед за младежи до 20 години – САЩ, отпадна от 1/4-финалите на надпреварата, след като отстъпи на тима на Финландия с 3:4. Срещата завърши при равенство 3:3 в рамките на редовното време, като скандинавците нанесоха удар в продължението и според правилото за „златен гол“ продължиха към финалната четворка.

FINLAND DEFEATS TEAM USA IN OVERTIME AND IS MOVING ONTO THE SEMIFINALS! 🇫🇮🤯#worldjuniors pic.twitter.com/y5mYN4dh0N — TSN (@TSN_Sports) January 3, 2026

Първата третина завърши без голове, а през втората „янкитата“ поведоха на два пъти.

COLE HUTSON HAS THE ICEBREAKER FOR USA! 🔥



Cole Hutson returns to the lineup after a scary injury in the preliminary round and he makes his return known with a snipe!#WorldJuniors pic.twitter.com/YLjuFahjhD — TSN (@TSN_Sports) January 3, 2026

Още 35 секунди след началото на частта защитникът Коул Хътсън изведе домакините напред, а в 4:46 минута Хейки Руонен изравни.

HEIKKI RUOHONEN TIES IT UP AT 1 FOR FINLAND! 💥#WorldJuniors pic.twitter.com/F3JFAC1dNL — TSN (@TSN_Sports) January 3, 2026

9 минути и 45 секунди преди сирената Коул Ейзърмен даде отново аванс на САЩ.

USA REGAINS THE LEAD OFF A COLE EISERMAN ROCKET! 🚀



The sauce from Cole Hutson was also out of this world 🤯#WorldJuniors pic.twitter.com/RqjOvyuBSQ — TSN (@TSN_Sports) January 3, 2026

В заключителната третина играчите от Северна Европа можеха да решат всичко още преди да изтече редовното време, след като осъществиха пълен обрат.

LEO TUUVA LEVELS THE SCORE FOR THE FINNS IN THE FINAL FRAME! His first goal of the tournament comes up BIG against the U.S. 👏🇫🇮 #WorldJuniors pic.twitter.com/QI8IZz4OD7 — TSN (@TSN_Sports) January 3, 2026

Първо Леоо Туува изравни отново за Финландия в 12:43, а съвсем скоро, в 13:38 минута, неговият съотборник Йона Сеералайнен даде за първи път в мача аванс на отбора от Стария континент.

FINLAND SCORES THEIR SECOND GOAL IN 55 SECONDS TO TAKE THE LEAD! SAARELAINEN GETS THE PERFECT SETUP PASS FROM TUUVA IN THE SLOT 😦 #WorldJuniors pic.twitter.com/qd3XFBLzMq — TSN (@TSN_Sports) January 3, 2026

Така нещата отиваха към победа за гостите, но минута и 33 секунди преди края Райкър Лий вкара нов гол, който прати срещата в продължение.

RYKER LEE JUST POTTED THE GAME-TYING GOAL IN THE FINAL FRAME! OMG! 🇺🇸 #WorldJuniors pic.twitter.com/nVajECbd6S — TSN (@TSN_Sports) January 3, 2026

До дузпи не се стигна, защото 2 минути и 11 секунди след началото на добавеното време Арту Валила вкара попадение, което прекрати мача, и официално финландците помрачиха настроението в „Гранд Казино Арена“ в Сейнт Пол, щата Минесота.

ARTTU VALILA IS THE OVERTIME HERO! FINLAND CRUSHES THE UNITED STATES' HOPES OF A THREE-PEAT AT THE #WORLDJUNIORS! 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/RGOAX0dTw5 — TSN (@TSN_Sports) January 3, 2026