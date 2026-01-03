Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Финландия изхвърли САЩ от младежкия Мондиал по хокей

Финландия изхвърли САЩ от младежкия Мондиал по хокей

  • 3 яну 2026 | 04:04
  • 77
  • 0
Финландия изхвърли САЩ от младежкия Мондиал по хокей

Домакинът на Световното първенство по хокей на лед за младежи до 20 години – САЩ, отпадна от 1/4-финалите на надпреварата, след като отстъпи на тима на Финландия с 3:4. Срещата завърши при равенство 3:3 в рамките на редовното време, като скандинавците нанесоха удар в продължението и според правилото за „златен гол“ продължиха към финалната четворка.

Първата третина завърши без голове, а през втората „янкитата“ поведоха на два пъти.

Още 35 секунди след началото на частта защитникът Коул Хътсън изведе домакините напред, а в 4:46 минута Хейки Руонен изравни.

9 минути и 45 секунди преди сирената Коул Ейзърмен даде отново аванс на САЩ.

В заключителната третина играчите от Северна Европа можеха да решат всичко още преди да изтече редовното време, след като осъществиха пълен обрат.

Първо Леоо Туува изравни отново за Финландия в 12:43, а съвсем скоро, в 13:38 минута, неговият съотборник Йона Сеералайнен даде за първи път в мача аванс на отбора от Стария континент.

Така нещата отиваха към победа за гостите, но минута и 33 секунди преди края Райкър Лий вкара нов гол, който прати срещата в продължение.

До дузпи не се стигна, защото 2 минути и 11 секунди след началото на добавеното време Арту Валила вкара попадение, което прекрати мача, и официално финландците помрачиха настроението в „Гранд Казино Арена“ в Сейнт Пол, щата Минесота.

