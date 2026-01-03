Популярни
  • 3 яну 2026 | 11:42
  • 190
  • 0
Сейнт Луис победи Вегас с късен гол на Брейдън Шен

Сейнт Луис се наложи с 4:3 у дома срещу Вегас в мач от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.. Брейдън Шен отбеляза решителния гол във вратата на Найтс малко повече от минута и половина преди края на редовното време.

Алексей Торопченко и Оскар Сундквист се разписаха във вратата на гостите, подавайки и по една асистенция. Джъстин Фолк също добави едно попадение, а вратарят Джоел Хофер направи 21 спасявания.

Марк Стоун, Кийгън Колесар и Павел Дорофеев реализираха шайбите за Златните рицари от Вегас, които загубиха четвърти пореден мач и седем от последните си осем двубоя.

