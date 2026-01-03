Сейнт Луис победи Вегас с късен гол на Брейдън Шен

Сейнт Луис се наложи с 4:3 у дома срещу Вегас в мач от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.. Брейдън Шен отбеляза решителния гол във вратата на Найтс малко повече от минута и половина преди края на редовното време.

Алексей Торопченко и Оскар Сундквист се разписаха във вратата на гостите, подавайки и по една асистенция. Джъстин Фолк също добави едно попадение, а вратарят Джоел Хофер направи 21 спасявания.

Brayden Schenn puts home the rebound to give the Blues the late lead! 🎵 pic.twitter.com/iknY3FMUdj — Sportsnet (@Sportsnet) January 2, 2026

Марк Стоун, Кийгън Колесар и Павел Дорофеев реализираха шайбите за Златните рицари от Вегас, които загубиха четвърти пореден мач и седем от последните си осем двубоя.