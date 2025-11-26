Шанс за нови четири медала за България на Европейското по бокс днес

Европейското първенство по бокс за мъже до 23 години в Будапеща навлиза в решителен етап. Днес още четирима наши национали ще имат възможност да спечелят медали на ринга в унгарската столица. Те ще боксират на четвъртфиналите и при победи ще си осигурят минимум бронзови отличия.

Първият шанс да стори това ще се отдаде на Семион Болдирев. В категория до 85 килограма талантът ни ще се изправи срещу Бен Райен (Белгия). Мачът е последен в ранната сесия на ринг А и се очаква да започне около 14:45 часа.

В късната програма ще се изиграят още три срещи с българско участие. На ринг А Уилиам Чолов (80 кг) ще боксира с Халил Мохамед (Турция). Двубоят е 11-ти в списъка и трябва да се проведе около 18:30 часа.

След неговия край, на ринг Б ще се качи Викторио Илиев (65 кг), който ще премери сили с Канлъ Билге (Турция).

Програмата ще закрие Кирил Георгиев (+92 кг), който ще срещне Никита Путилов (Германия).