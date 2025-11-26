Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Шанс за нови четири медала за България на Европейското по бокс днес

Шанс за нови четири медала за България на Европейското по бокс днес

  • 26 ное 2025 | 09:05
  • 437
  • 0
Шанс за нови четири медала за България на Европейското по бокс днес

Европейското първенство по бокс за мъже до 23 години в Будапеща навлиза в решителен етап. Днес още четирима наши национали ще имат възможност да спечелят медали на ринга в унгарската столица. Те ще боксират на четвъртфиналите и при победи ще си осигурят минимум бронзови отличия.

Първият шанс да стори това ще се отдаде на Семион Болдирев. В категория до 85 килограма талантът ни ще се изправи срещу Бен Райен (Белгия). Мачът е последен в ранната сесия на ринг А и се очаква да започне около 14:45 часа.

В късната програма ще се изиграят още три срещи с българско участие. На ринг А Уилиам Чолов (80 кг) ще боксира с Халил Мохамед (Турция). Двубоят е 11-ти в списъка и трябва да се проведе около 18:30 часа.

След неговия край, на ринг Б ще се качи Викторио Илиев (65 кг), който ще премери сили с Канлъ Билге (Турция).

Програмата ще закрие Кирил Георгиев (+92 кг), който ще срещне Никита Путилов (Германия).

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Тъжен ден за българската борба: Отиде си двукратен олимпийски вицешампион

Тъжен ден за българската борба: Отиде си двукратен олимпийски вицешампион

  • 26 ное 2025 | 08:57
  • 962
  • 0
Уилиам Чолов се пребори за Топ 8 в Будапеща  

Уилиам Чолов се пребори за Топ 8 в Будапеща  

  • 25 ное 2025 | 19:41
  • 1299
  • 0
Радо Росенов потанцува за място на полуфинал в Будапеща  

Радо Росенов потанцува за място на полуфинал в Будапеща  

  • 25 ное 2025 | 18:11
  • 1469
  • 0
Али Юзеир се включва в бойната карта на SENSHI 29

Али Юзеир се включва в бойната карта на SENSHI 29

  • 25 ное 2025 | 17:15
  • 853
  • 0
И Кирил Георгиев на четвъртфинал в Будапеща

И Кирил Георгиев на четвъртфинал в Будапеща

  • 25 ное 2025 | 14:56
  • 492
  • 0
Радослав Росенов в битка за медал, още трима излизат за четвъртфинал в Будапеща

Радослав Росенов в битка за медал, още трима излизат за четвъртфинал в Будапеща

  • 25 ное 2025 | 10:54
  • 727
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 26 ное 2025 | 07:10
  • 557911
  • 32
В Шампионската лига става все по-напечено

В Шампионската лига става все по-напечено

  • 26 ное 2025 | 05:02
  • 6720
  • 0
Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

  • 26 ное 2025 | 09:00
  • 1934
  • 1
Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

  • 26 ное 2025 | 05:33
  • 4275
  • 5
Тотнъм ще пробва да обърка сметките на Пари Сен Жермен

Тотнъм ще пробва да обърка сметките на Пари Сен Жермен

  • 26 ное 2025 | 07:02
  • 1644
  • 1
Ще бъде ли Шампионската лига спасителен пояс за Ливърпул?

Ще бъде ли Шампионската лига спасителен пояс за Ливърпул?

  • 26 ное 2025 | 06:33
  • 3182
  • 0