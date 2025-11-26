Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  България е готова да посрещне Световното по естетическа групова гимнастика в Самоков

България е готова да посрещне Световното по естетическа групова гимнастика в Самоков

  • 26 ное 2025 | 08:39
  • 137
  • 0
България е готова да посрещне Световното по естетическа групова гимнастика в Самоков

България е напълно готова да приеме домакинството на Световното първенство по естетическа групова гимнастика и на съпътстващия международен турнир 17th Academic AGG Cup and IFAGG Trophy в новия комплекс "СамЕлион" в Самоков.

Залата е завършена изцяло, с красива визия и очаква състезателките и зрителите на надпреварата.

Националните отбори за жени и за девойки, както и всички клубни състави от България вече са в Самоков и провеждат усилени тренировки.

Днес започват състезанията от международния турнир, в който участват рекордните 138 тима, от които 28 от България, от 35 държави. За първи път ще има и надпревара за смесени отбори.

Многобройната делегация на САЩ, която е от над 350 души, от събота е в Самоков, а вчера почти всички състави получиха своите акредитации.

Световното първенство ще се проведе в събота и неделя. Националният отбор на България за жени ще вземе участие в опит да спечели световната титла за втори път след 2022 година. Националният отбор за девойки ще защитава позициите си в топ 3 на световния елит.

При жените България ще участва с национален отбор, Академик и Велбъжд Кюстендил, а при девойките - национален отбор, Академик, Етър Елит и Афродита. За отборното класиране се вземат трите най-добри резултата.

Шампионатът на планетата по естетическа групова гимнастика, ще бъде най-зрелищното спортно събитие в календара на Международната федерация за 2025 година. Организатор и домакин е лицензираната към Министерството на младежта и спорта Българска федерация естетическа групова гимнастика, член на международната централа.

