Борусия (Д) пропусна две дузпи, но пак успя да прегази Виляреал

Борусия (Дортмунд) не остави шанс на Виляреал, като се наложи с 4:0 на свой терен в среща от петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. “Жълто-черните” дори на два пъти сгрешиха от бялата точка, като в единия от тези случаи все пак се стигна до попадение след добавка.

Успехът е трети за германците и те се изкачиха до четвърта позиция, докато испанците са почти на дъното със само една точка.

Макар резултатът да говори за изразително предимство на Борусия, първото полувреме не подсказваше с нищо какво ще пише на таблото след последния съдийски сигнал. Вестфалци не започнаха убедително и всички чакаха паузата, когато в добавеното време Серу Гираси вкара за 1:0.

Малко след началото на второто полувреме клубът от Бундеслигата получи нужното предимство, тъй като защитникът на Виляреал Хуан Фойт беше изгонен и домакините получиха дузпа. В случая съдията Давиде Маса прецени, че действията на аржентинеца е за червен картон и го изгони от игра. От последвалото изпълнение на наказателния удар шутът на Гираси беше спасен от вратаря, но нападателят реализира при добавката - 2:0, а минутата вече беше 54-та.

След още пет минути пък щастлив рикошет в крака на Карим Адейеми промени резултата на 3:0.

По-късно - в 80-ата, Фабио Силва, който замени Гираси, пропусна втората дузпа, стреляйки в напречната греда.

Все пак Дортмунд успя да добави и четвърти гол чрез Даниел Свенсон в добавеното време.

В следващите си мачове от ШЛ Борусия очаква Бодьо/Глимт на 10 декември, а в същия ден Виляреал ще е домакин на Копенхаген.