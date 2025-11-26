Популярни
Борусия (Д) пропусна две дузпи, но пак успя да прегази Виляреал

  26 ное 2025
Борусия (Д) пропусна две дузпи, но пак успя да прегази Виляреал

Борусия (Дортмунд) не остави шанс на Виляреал, като се наложи с 4:0 на свой терен в среща от петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. “Жълто-черните” дори на два пъти сгрешиха от бялата точка, като в единия от тези случаи все пак се стигна до попадение след добавка.

Успехът е трети за германците и те се изкачиха до четвърта позиция, докато испанците са почти на дъното със само една точка.

Макар резултатът да говори за изразително предимство на Борусия, първото полувреме не подсказваше с нищо какво ще пише на таблото след последния съдийски сигнал. Вестфалци не започнаха убедително и всички чакаха паузата, когато в добавеното време Серу Гираси вкара за 1:0.

Малко след началото на второто полувреме клубът от Бундеслигата получи нужното предимство, тъй като защитникът на Виляреал Хуан Фойт беше изгонен и домакините получиха дузпа. В случая съдията Давиде Маса прецени, че действията на аржентинеца е за червен картон и го изгони от игра. От последвалото изпълнение на наказателния удар шутът на Гираси беше спасен от вратаря, но нападателят реализира при добавката - 2:0, а минутата вече беше 54-та.

След още пет минути пък щастлив рикошет в крака на Карим Адейеми промени резултата на 3:0.

По-късно - в 80-ата, Фабио Силва, който замени Гираси, пропусна втората дузпа, стреляйки в напречната греда.

Все пак Дортмунд успя да добави и четвърти гол чрез Даниел Свенсон в добавеното време.

В следващите си мачове от ШЛ Борусия очаква Бодьо/Глимт на 10 декември, а в същия ден Виляреал ще е домакин на Копенхаген.

