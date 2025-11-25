Белгийци шокираха Галатасарай в Истанбул

Устремът на Галатасарай в Шампионската лига бе спрян от Роял Юнион Сен-Жилоа. Белгийците спечелиха с 1:0 в Истанбул, а единственото попадеине в мача реализира Промис Дейвид в 57-ата минута. Турският гранд, който бе в серия от три поредни победи в турнира, е с актив от девет точки, а днешният му съперник вече има шест.

Роял Юнион СЖ не се притесни от атмосферата в турската столица и започна уверено двубоя, а домакините изненадващо действаха по-предпазливо. В 11-ата минута силен удар на Йълмаз мина над вратата. Гостите обаче по-често отправяха удари. Отсъствието на контузения Виктор Осимен не усещаше, а неговият заместник Мауро Икарди не успя да се изяви.

Към средата на първата част удар на Дейвид с глава не бе достатъчно точен. В 27-ата минута Галата можеше да поведе, но фантастичен изстрел на Габриел Сара от дистанция срещна гредата. Малко преди почивката и белгийците се отчетоха с греда. След ъглов удар защитникът Рос Сайкс засече топката с глава и тя се удари в горната греда. В края на първата част Икарди получи една от редките си възможности. Той стреля от въздуха от точката на дузпата, но не бе достатъчно точен.

След почивката опасните ситуации пред двете врати бяха по-редки. Галатасарай опитваше да натисне, но съперникът не позволяваше това да се случи. В 57-ата минута комбинация в наказателното поле на домакините след пробив на Зорган доведе до гол. Флорукс отлично намери Дейвид и той откри резултата. Веднага след това авторът на гола бе сменен.

Галатасарай атакуваше, но нямаше идея как да преодолее защитата на гостите. В 74-ата минута резервата Кевин Родригес можеше да удвои аванса на Роял Юнион. Той стреля от малък ъгъл и вратарят се справи. Домакините отговори с две ситуации пред вратата на съперника. Първо Спепхен спаси след удар с глава на Сара, а след последвалия ъглов удар Родригес спря топката пред голлинията, а след това Санчес не успя да уцели вратата. Минута преди края на редовното време резервата Арда Юняй получи втори жълт картон и остави турския гранд с 10 човека. В добавеното време пък Родригес пропиля великолепна възможност, след като стреля от малък ъгъл вместо да подаде на съотборник.

