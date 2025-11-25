Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Галатасарай
  3. Белгийци шокираха Галатасарай в Истанбул

Белгийци шокираха Галатасарай в Истанбул

  • 25 ное 2025 | 22:11
  • 1700
  • 0

Устремът на Галатасарай в Шампионската лига бе спрян от Роял Юнион Сен-Жилоа. Белгийците спечелиха с 1:0 в Истанбул, а единственото попадеине в мача реализира Промис Дейвид в 57-ата минута. Турският гранд, който бе в серия от три поредни победи в турнира, е с актив от девет точки, а днешният му съперник вече има шест.

Роял Юнион СЖ не се притесни от атмосферата в турската столица и започна уверено двубоя, а домакините изненадващо действаха по-предпазливо. В 11-ата минута силен удар на Йълмаз мина над вратата. Гостите обаче по-често отправяха удари. Отсъствието на контузения Виктор Осимен не усещаше, а неговият заместник Мауро Икарди не успя да се изяви.

Към средата на първата част удар на Дейвид с глава не бе достатъчно точен. В 27-ата минута Галата можеше да поведе, но фантастичен изстрел на Габриел Сара от дистанция срещна гредата. Малко преди почивката и белгийците се отчетоха с греда. След ъглов удар защитникът Рос Сайкс засече топката с глава и тя се удари в горната греда. В края на първата част Икарди получи една от редките си възможности. Той стреля от въздуха от точката на дузпата, но не бе достатъчно точен.

След почивката опасните ситуации пред двете врати бяха по-редки. Галатасарай опитваше да натисне, но съперникът не позволяваше това да се случи. В 57-ата минута комбинация в наказателното поле на домакините след пробив на Зорган доведе до гол. Флорукс отлично намери Дейвид и той откри резултата. Веднага след това авторът на гола бе сменен.

Галатасарай атакуваше, но нямаше идея как да преодолее защитата на гостите. В 74-ата минута резервата Кевин Родригес можеше да удвои аванса на Роял Юнион. Той стреля от малък ъгъл и вратарят се справи. Домакините отговори с две ситуации пред вратата на съперника. Първо Спепхен спаси след удар с глава на Сара, а след последвалия ъглов удар Родригес спря топката пред голлинията, а след това Санчес не успя да уцели вратата. Минута преди края на редовното време резервата Арда Юняй получи втори жълт картон и остави турския гранд с 10 човека. В добавеното време пък Родригес пропиля великолепна възможност, след като стреля от малък ъгъл вместо да подаде на съотборник.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Бодьо/Глимт 1:2 Ювентус, Маккени бележи втори гол за гостите

Бодьо/Глимт 1:2 Ювентус, Маккени бележи втори гол за гостите

  • 25 ное 2025 | 23:11
  • 2779
  • 1
Манчестър Сити 0:2 Байер (Леверкузен), пропуск на Холанд

Манчестър Сити 0:2 Байер (Леверкузен), пропуск на Холанд

  • 25 ное 2025 | 23:33
  • 3233
  • 11
Шампионската лига: Победи на гостите в ранните мачове

Шампионската лига: Победи на гостите в ранните мачове

  • 25 ное 2025 | 21:41
  • 17311
  • 3
Челси 3:0 Барселона, Делап заби третия

Челси 3:0 Барселона, Делап заби третия

  • 25 ное 2025 | 23:00
  • 8169
  • 78
Чаби Алонсо: Знаем, че последните резултати на Реал Мадрид не са желаните

Чаби Алонсо: Знаем, че последните резултати на Реал Мадрид не са желаните

  • 25 ное 2025 | 20:26
  • 1497
  • 3
“Стъпчи го, стъпчи го”: разглеждат крайни скандирания на фенове на Барселона срещу Нико Уилямс

“Стъпчи го, стъпчи го”: разглеждат крайни скандирания на фенове на Барселона срещу Нико Уилямс

  • 25 ное 2025 | 19:34
  • 1501
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 554201
  • 32
Челси 3:0 Барселона, Делап заби третия

Челси 3:0 Барселона, Делап заби третия

  • 25 ное 2025 | 23:00
  • 8169
  • 78
Реал Мадрид излъга Апоел след страхотно шоу в Ботевград

Реал Мадрид излъга Апоел след страхотно шоу в Ботевград

  • 25 ное 2025 | 21:52
  • 12064
  • 4
Манчестър Сити 0:2 Байер (Леверкузен), пропуск на Холанд

Манчестър Сити 0:2 Байер (Леверкузен), пропуск на Холанд

  • 25 ное 2025 | 23:33
  • 3233
  • 11
Бодьо/Глимт 1:2 Ювентус, Маккени бележи втори гол за гостите

Бодьо/Глимт 1:2 Ювентус, Маккени бележи втори гол за гостите

  • 25 ное 2025 | 23:11
  • 2779
  • 1
ФИФА се смили над Кристиано Роналдо след червения му картон

ФИФА се смили над Кристиано Роналдо след червения му картон

  • 25 ное 2025 | 18:54
  • 16605
  • 54