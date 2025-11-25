Адриан Андреев отпадна от турнир в Португалия

Адриан Андреев отпадна от турнира по тенис от сериите Чалънджър 100 в Мая (Португалия) с награден фонд 145 250 евро. Българинът загуби с 4:6, 7:6 (0), 2:6 срещу Лилиан Мармозес за два часа и 28 минути. Андреев изостана с два пробива и 1:4 срещу квалификанта в първия сет, след това веднъж спечели подаването на французина, но не успя да направи обрат.

В тайбрека на втората част българският тенисист имаше сериозно превъзходство и успя да се върне в двубоя след 7:0 точки.

Адриан Андреев постигна пробив в първия гейм на третия сет, но допусна обрат и загуби с 2:6.

Следвай ни:

Снимки: Imago