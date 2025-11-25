Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Адриан Андреев отпадна от турнир в Португалия

Адриан Андреев отпадна от турнир в Португалия

  • 25 ное 2025 | 20:14
  • 114
  • 0
Адриан Андреев отпадна от турнир в Португалия

Адриан Андреев отпадна от турнира по тенис от сериите Чалънджър 100 в Мая (Португалия) с награден фонд 145 250 евро. Българинът загуби с 4:6, 7:6 (0), 2:6 срещу Лилиан Мармозес за два часа и 28 минути. Андреев изостана с два пробива и 1:4 срещу квалификанта в първия сет, след това веднъж спечели подаването на французина, но не успя да направи обрат.

В тайбрека на втората част българският тенисист имаше сериозно превъзходство и успя да се върне в двубоя след 7:0 точки.

Адриан Андреев постигна пробив в първия гейм на третия сет, но допусна обрат и загуби с 2:6.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Денислава Глушкова преодоля първия кръг в Анталия

Денислава Глушкова преодоля първия кръг в Анталия

  • 25 ное 2025 | 14:20
  • 531
  • 0
Динко Динев с победи на сингъл и на двойки на "Чаланджър" в Пакистан

Динко Динев с победи на сингъл и на двойки на "Чаланджър" в Пакистан

  • 25 ное 2025 | 13:06
  • 456
  • 0
Ник Кирьос заяви участие на демонстративен турнир преди Australian Open

Ник Кирьос заяви участие на демонстративен турнир преди Australian Open

  • 25 ное 2025 | 12:36
  • 299
  • 0
Злато за Сиана Жилева и женския ни отбор на Балканското по скуош

Злато за Сиана Жилева и женския ни отбор на Балканското по скуош

  • 25 ное 2025 | 11:31
  • 1710
  • 0
Донски не успя да преодолее квалификациите в Португалия

Донски не успя да преодолее квалификациите в Португалия

  • 24 ное 2025 | 20:49
  • 622
  • 0
24-годишна украинка проби в топ 100

24-годишна украинка проби в топ 100

  • 24 ное 2025 | 18:59
  • 1210
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

БФ Волейбол връчи много специални награди на Галавечерта "Заедно към върха“

БФ Волейбол връчи много специални награди на Галавечерта "Заедно към върха“

  • 25 ное 2025 | 19:01
  • 6957
  • 6
ФИФА се смили над Кристиано Роналдо след червения му картон

ФИФА се смили над Кристиано Роналдо след червения му картон

  • 25 ное 2025 | 18:54
  • 8995
  • 16
Здрава битка в Ботевград!

Здрава битка в Ботевград!

  • 25 ное 2025 | 20:00
  • 3385
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 546694
  • 30
Никола Цолов дебютира във Формула 2 с номера на Дани Рикардо

Никола Цолов дебютира във Формула 2 с номера на Дани Рикардо

  • 25 ное 2025 | 15:31
  • 10479
  • 0
ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

  • 25 ное 2025 | 11:26
  • 27785
  • 27