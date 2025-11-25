Уилиам Чолов се пребори за Топ 8 в Будапеща

Уилиам Чолов записа трудна, но много сладка победа на Европейското първенство по бокс за мъже в Будапеща. В категория до 80 килограма националът ни се пребори за място на четвъртфиналите в унгарската столица. Той показа характер и воля, за да преодолее коравия представител на Гърция Михаил Цамалидис.

Чолов се поздрави с успех с 3:2 съдийски гласа. Двамата си размениха надмощие в първите рундове, като Уилиам започна добре срещата, но съперникът му изравни играта. Всичко се реши в третия рунд, който обаче българинът спечели убедително във всички съдийски карти.

За място на полуфинал и минимум бронз Чолов ще срещне Халил Мохамед (Турция). Двубоят им ще се играе в утрешната програма.