Радо Росенов потанцува за място на полуфинал в Будапеща  

  • 25 ное 2025 | 18:11
  • 358
  • 0
Радослав Росенов донесе първия медал за България от Европейското първенство по бокс за мъже и жени до 23 години. Шампионът в категория до 60 килограма от последните три години се класира на полуфиналите в Будапеща. Националът ни продължава перфектната си серия, след като срази Тициано Алкиати (Италия).

Под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев Росенов буквално танцува на ринга в унгарската столица. Бронзовият медалист от световното първенство за мъже в Ливърпул изпрати съперника си в нокдаун във втория рунд по пътя към победата. За място на финал Радо ще се изправи срещу Таджи Насибов(Азербайджан). Мачът ще се играе на 28 ноември.

До края на вечерта ни очаква още един мач. Около 18:45 часа Уилиам Чолов (80 кг) ще боксира с Михаил Цамалидис (Гърция) за място на четвъртфиналите.

