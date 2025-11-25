Популярни
  3. Анас Маздрашки започна с победа в основната схема в Мадрид

Анас Маздрашки започна с победа в основната схема в Мадрид

  • 25 ное 2025 | 17:43
  • 316
  • 0
Анас Маздрашки започна с победа в основната схема в Мадрид

Анас Маздрашки се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в испанската столица Мадрид с награден фонд 15 хиляди долара. 19-годишният българин, който е 913-и в световната ранглиста, спечели с категоричното 6:1, 6:2 срещу представителя на домакините Пабло Масхуан само за 56 минути, като не даде нито една възможност за пробив на съперника си. Той взе първия сет с две серии от по три гейма, а във втората част поведе още в началото с 2:0 и до края контролираше двубоя.

Така Маздрашки ще спори за място на четвъртфиналите с поставения под номер 3 Кристиан Сигсгоор (Дания), 637-и в света.

Друг българин – Леонид Шейнгезихт, преодоля квалификациите след успех във финалния мач от пресявките над испанеца Гарсия Паес с 6:4, 4:6, 10:1. Той ще играе в първия кръг срещу участващия с „уайлд кард“ представител на домакините Даниел Салмерон.

Още един българин се включва в основната схема с „уайлд кард“. 23-годишният Максимилиан Борисов ще се изправи срещу Йоанис Брокакис (Гърция), също с „уайлд кард“, като ще търси първа победа в кариерата си в основна схема на състезание от веригата на Международната федерация ITF.

Борисов ще играе и на двойки заедно с Хорхе Аспейтия (Мексико). Те ще стартират срещу Диего Флорис (Чили) и Асиер Перни (Испания).

