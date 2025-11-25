Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

"Заедно към върха" - гледайте на живо бляскавата вечер с волейболните ни звезди и легенди
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Асафа Пауъл и Ноа Лайлс помагат на жертвите на урагана Мелиса в Ямайка: Сякаш е световна война

Асафа Пауъл и Ноа Лайлс помагат на жертвите на урагана Мелиса в Ямайка: Сякаш е световна война

  • 25 ное 2025 | 16:56
  • 1156
  • 0
Асафа Пауъл и Ноа Лайлс помагат на жертвите на урагана Мелиса в Ямайка: Сякаш е световна война

Ноа Лайлс и Асафа Пауъл поеха инициативата да помогнат на жертвите, засегнати от урагана Мелиса в Ямайка, който наруши поминъка на хората и повреди жизненоважна инфраструктура.

Бившият ямайски олимпийски спринтьор Асафа Пауъл сравни разрушенията, причинени от урагана Мелиса, със "световна война, в която някой е хвърлил бомба“. Той, заедно с американския златен медалист Ноа Лайлс, оглавява усилията за подпомагане на опустошената островна държава.

Ураганът Мелиса, катастрофална буря от категория 5, удари Ямайка в края на октомври с ветрове, достигащи 185 мили в час (близо 300 км/ч), превръщайки се в най-мощния ураган, регистриран някога в страната, преди да продължи към Хаити и Куба.

В ексклузивно интервю за Sky News Пауъл описа сърцераздирателната гледка на място. "Мисля, че светът скърби за Ямайка в момента, а и аз скърбя за Ямайка“, каза той. "Сърцето ми просто плаче всеки ден, когато гледам видеата. Но те не могат да предадат реалността.“

Пауъл, който е представял Ямайка на четири олимпийски игри, добави: "Трябва да го видите лично... няма зеленина, всичко е просто кафяво. Прилича на световна война, в която някой е хвърлил бомба, ето така изглежда.“

Правителството на Ямайка потвърди 45 смъртни случая, като към сряда 15 души все още са в неизвестност. Световната банка оцени материалните щети на зашеметяващите 8,8 милиарда щатски долара, което се равнява на 41% от БВП на нацията за 2024 г.

Пауъл, двукратен световен рекордьор на 100 метра и златен медалист в щафетата 4х100 метра от Олимпиадата в Рио през 2016 г., е станал свидетел на опустошението от първа ръка, докато е доставял помощи. "Карах до Монтего Бей, Уестморланд, Сейнт Елизабет и, честно казано, бях уплашен, бях толкова шокиран“, разказва той. "Страхувах се да погледна наляво или надясно, защото от двете страни на пътя имаше хора, които се надяваха, че помощта идва.“

"Виждам къщи под вода... виждате места, където преди е имало къщи... и е наистина зле“, добави той, описвайки емоционалната тежест да видиш сънародниците си в такова тежко положение.

Към усилията за подпомагане се присъединява и американският спринтьор Ноа Лайлс, който спечели злато на 100 метра и бронз на 200 метра на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. Благотворителната организация на Лайлс Lyles Brothers Sports Foundation насочва подкрепата си към нуждаещите се общности, отчасти вдъхновена от годеницата му, ямайската спринтьорка Джунел Бромфийлд.

"Наистина искахме да сме сигурни, че не само общността на Джунел, но и много други общности в района ще получат подкрепа“, обясни Лайлс. Той подчерта критичната важност на подпомагането на енорията Сейнт Елизабет, известна като "житницата“ на острова, която е жизненоважна за хранителните доставки.

"Ако нямаш храна, няма значение дали ще доживееш до следващия ден“, заяви Лайлс. "Нуждаеш се от нещо за ядене, нещо за пиене, трябва да можеш да поддържаш енергията и духа си.“

След урагана правителството на Ямайка обяви национално бедствие, като имаше съобщения за блокирани пътища, паднали дървета и тежки наводнения в почти всяка енория.

Въпреки огромното предизвикателство, Пауъл остава обнадежден, черпейки сили от устойчивостта на ямайския народ. "Никога през живота си не сме си и помисляли, че Ямайка може да изглежда така“, каза той. "Ямайка е много малка, но в известен смисъл е голяма, както казват ямайците, ние сме "likkle but we tallawah“ (малки, но силни).“

"Има още много общности, до които трябва да стигнем, и ще го направим“, заключи Пауъл. "Отнема време, но получаваме много подкрепа и аз наистина оценявам това.“

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Кения се готви за Лос Анджелис 2028 под сянката на допинга

Кения се готви за Лос Анджелис 2028 под сянката на допинга

  • 25 ное 2025 | 15:41
  • 191
  • 0
Клостерхалфен ще бъде голямата звезда на германския шампионат по крос-кънтри

Клостерхалфен ще бъде голямата звезда на германския шампионат по крос-кънтри

  • 25 ное 2025 | 13:50
  • 330
  • 0
Чех се прицели в световния рекорд на диск догодина

Чех се прицели в световния рекорд на диск догодина

  • 25 ное 2025 | 13:36
  • 1757
  • 0
Джорджия Бел разкри за кризата, която я тласка от атлетиката към киберсигурността: Костите ми буквално се чупеха

Джорджия Бел разкри за кризата, която я тласка от атлетиката към киберсигурността: Костите ми буквално се чупеха

  • 24 ное 2025 | 12:14
  • 4002
  • 3
Оманяла разкри защо се завърна при стария си треньор

Оманяла разкри защо се завърна при стария си треньор

  • 24 ное 2025 | 10:48
  • 1741
  • 0
Фей и Еверард триумфираха на ирландския шампионат по крос-кънтри

Фей и Еверард триумфираха на ирландския шампионат по крос-кънтри

  • 24 ное 2025 | 10:35
  • 498
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

  • 25 ное 2025 | 11:26
  • 21414
  • 16
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 545055
  • 30
Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

  • 25 ное 2025 | 05:39
  • 10446
  • 3
Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 25 ное 2025 | 06:00
  • 8076
  • 50
Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

  • 25 ное 2025 | 07:00
  • 3262
  • 1
Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

  • 25 ное 2025 | 06:15
  • 7989
  • 2