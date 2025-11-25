Асафа Пауъл и Ноа Лайлс помагат на жертвите на урагана Мелиса в Ямайка: Сякаш е световна война

Ноа Лайлс и Асафа Пауъл поеха инициативата да помогнат на жертвите, засегнати от урагана Мелиса в Ямайка, който наруши поминъка на хората и повреди жизненоважна инфраструктура.

Бившият ямайски олимпийски спринтьор Асафа Пауъл сравни разрушенията, причинени от урагана Мелиса, със "световна война, в която някой е хвърлил бомба“. Той, заедно с американския златен медалист Ноа Лайлс, оглавява усилията за подпомагане на опустошената островна държава.

Ураганът Мелиса, катастрофална буря от категория 5, удари Ямайка в края на октомври с ветрове, достигащи 185 мили в час (близо 300 км/ч), превръщайки се в най-мощния ураган, регистриран някога в страната, преди да продължи към Хаити и Куба.

В ексклузивно интервю за Sky News Пауъл описа сърцераздирателната гледка на място. "Мисля, че светът скърби за Ямайка в момента, а и аз скърбя за Ямайка“, каза той. "Сърцето ми просто плаче всеки ден, когато гледам видеата. Но те не могат да предадат реалността.“

Пауъл, който е представял Ямайка на четири олимпийски игри, добави: "Трябва да го видите лично... няма зеленина, всичко е просто кафяво. Прилича на световна война, в която някой е хвърлил бомба, ето така изглежда.“

Правителството на Ямайка потвърди 45 смъртни случая, като към сряда 15 души все още са в неизвестност. Световната банка оцени материалните щети на зашеметяващите 8,8 милиарда щатски долара, което се равнява на 41% от БВП на нацията за 2024 г.

Пауъл, двукратен световен рекордьор на 100 метра и златен медалист в щафетата 4х100 метра от Олимпиадата в Рио през 2016 г., е станал свидетел на опустошението от първа ръка, докато е доставял помощи. "Карах до Монтего Бей, Уестморланд, Сейнт Елизабет и, честно казано, бях уплашен, бях толкова шокиран“, разказва той. "Страхувах се да погледна наляво или надясно, защото от двете страни на пътя имаше хора, които се надяваха, че помощта идва.“

"Виждам къщи под вода... виждате места, където преди е имало къщи... и е наистина зле“, добави той, описвайки емоционалната тежест да видиш сънародниците си в такова тежко положение.

Към усилията за подпомагане се присъединява и американският спринтьор Ноа Лайлс, който спечели злато на 100 метра и бронз на 200 метра на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. Благотворителната организация на Лайлс Lyles Brothers Sports Foundation насочва подкрепата си към нуждаещите се общности, отчасти вдъхновена от годеницата му, ямайската спринтьорка Джунел Бромфийлд.

"Наистина искахме да сме сигурни, че не само общността на Джунел, но и много други общности в района ще получат подкрепа“, обясни Лайлс. Той подчерта критичната важност на подпомагането на енорията Сейнт Елизабет, известна като "житницата“ на острова, която е жизненоважна за хранителните доставки.

"Ако нямаш храна, няма значение дали ще доживееш до следващия ден“, заяви Лайлс. "Нуждаеш се от нещо за ядене, нещо за пиене, трябва да можеш да поддържаш енергията и духа си.“

След урагана правителството на Ямайка обяви национално бедствие, като имаше съобщения за блокирани пътища, паднали дървета и тежки наводнения в почти всяка енория.

Въпреки огромното предизвикателство, Пауъл остава обнадежден, черпейки сили от устойчивостта на ямайския народ. "Никога през живота си не сме си и помисляли, че Ямайка може да изглежда така“, каза той. "Ямайка е много малка, но в известен смисъл е голяма, както казват ямайците, ние сме "likkle but we tallawah“ (малки, но силни).“

"Има още много общности, до които трябва да стигнем, и ще го направим“, заключи Пауъл. "Отнема време, но получаваме много подкрепа и аз наистина оценявам това.“