Президентът на ФИА се хвърли да защитава Гран При на Катар

Президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем пламенно защити Гран При на Катар - състезанието, което отнася много критики заради тежките условия на пистата и ограниченията на броя обиколки, които могат да направят с един комплект гуми пилотите. Някои от шефовете на отбори във Формула 1 обясниха, че тези ограничения “ще унищожат” надпреварата, а много анализатори се оплакват, че така се отнема стратегическата свобода на отборите.
“Гран При на Катар е повече от състезание - обясни Бин Сулайем, който е родом от Дубай. - Това е символ на амбицията на страната, не само да приема състезания, но и развие моторните спортове от най-ниското до световно ниво.”
Бин Сулайем потвърди и ангажираността на ФИА към Близкия Изток и значението на региона за глобалния автомобилен спорт.
“Като погледнем в бъдещето, това състезание от Формула 1 потвърждава вярата, която имаме в Близкия Изток и това, че този регион играе важна роля в календара на световния шампионат”, допълни бившият рали пилот.
Катар влезе във Формула 1 през 2021 и предстоящото този уикенд състезание ще е второто, в което Пирели налага ограничение на пробега на стиковете заради жегата и тежките условия на пистата.
Снимки: Imago