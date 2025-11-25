Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

"Заедно към върха" - гледайте на живо бляскавата вечер с волейболните ни звезди и легенди
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Президентът на ФИА се хвърли да защитава Гран При на Катар

Президентът на ФИА се хвърли да защитава Гран При на Катар

  • 25 ное 2025 | 16:50
  • 286
  • 0

Президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем пламенно защити Гран При на Катар - състезанието, което отнася много критики заради тежките условия на пистата и ограниченията на броя обиколки, които могат да направят с един комплект гуми пилотите. Някои от шефовете на отбори във Формула 1 обясниха, че тези ограничения “ще унищожат” надпреварата, а много анализатори се оплакват, че така се отнема стратегическата свобода на отборите.

“Гран При на Катар е повече от състезание - обясни Бин Сулайем, който е родом от Дубай. - Това е символ на амбицията на страната, не само да приема състезания, но и развие моторните спортове от най-ниското до световно ниво.”

Мекис: В Катар всичко ще е различно от Лас Вегас
Мекис: В Катар всичко ще е различно от Лас Вегас

Бин Сулайем потвърди и ангажираността на ФИА към Близкия Изток и значението на региона за глобалния автомобилен спорт.

“Като погледнем в бъдещето, това състезание от Формула 1 потвърждава вярата, която имаме в Близкия Изток и това, че този регион играе важна роля в календара на световния шампионат”, допълни бившият рали пилот.

Катар влезе във Формула 1 през 2021 и предстоящото този уикенд състезание ще е второто, в което Пирели налага ограничение на пробега на стиковете заради жегата и тежките условия на пистата.

Пирели се отказва от най-меките си гуми след само една година
Пирели се отказва от най-меките си гуми след само една година
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Никола Цолов дебютира във Формула 2 с номера на Дани Рикардо

Никола Цолов дебютира във Формула 2 с номера на Дани Рикардо

  • 25 ное 2025 | 15:31
  • 4833
  • 0
Нювил с глоба за превишена скорост в Саудитска Арабия

Нювил с глоба за превишена скорост в Саудитска Арабия

  • 25 ное 2025 | 15:04
  • 472
  • 0
Показаха как ще изглежда суперспециалният етап на рали "Монте Карло" догодина

Показаха как ще изглежда суперспециалният етап на рали "Монте Карло" догодина

  • 25 ное 2025 | 15:01
  • 409
  • 0
Ферари ще проверява стратегията на Леклер от Лас Вегас

Ферари ще проверява стратегията на Леклер от Лас Вегас

  • 25 ное 2025 | 14:50
  • 581
  • 0
Пирели се отказва от най-меките си гуми след само една година

Пирели се отказва от най-меките си гуми след само една година

  • 25 ное 2025 | 14:42
  • 959
  • 0
Мекис: В Катар всичко ще е различно от Лас Вегас

Мекис: В Катар всичко ще е различно от Лас Вегас

  • 25 ное 2025 | 13:52
  • 954
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

  • 25 ное 2025 | 11:26
  • 21412
  • 16
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 545055
  • 30
Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

  • 25 ное 2025 | 05:39
  • 10445
  • 3
Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 25 ное 2025 | 06:00
  • 8074
  • 50
Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

  • 25 ное 2025 | 07:00
  • 3261
  • 1
Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

  • 25 ное 2025 | 06:15
  • 7986
  • 2