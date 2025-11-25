Старт на Ден 2 – Mystery Bounty Bwin Legends Sofia

Популярни
  • 25 ное 2025 | 16:50
  • 210
  • 0
След стабилен Ден 1, Mystery Bounty турнирът на Bwin Legends Sofia продължава днес с Ден 2, където започва и най-съществената част от формата. Оцелелите 31 играчи се връщат в Palms Royale Casino Sofia с надежда да превърнат вчерашния си стак в дълбок рън и място сред финалистите.

Късната регистрация остава отворена още две нива, което означава, че броят на участниците може да се промени преди изчисляването на окончателния payout. Очакванията са около 17.5% от полето да влезе в парите, а близо 20% от участниците да получат Mystery Bounty плик при елиминация на опонент – ключовата част от формата, която ще зададе темпото на деня.

Началото на Ден 2 поставя акцент върху големите стакове. Георги Цанов се завръща като чиплидер с 266,500, следван от Добромир Кръстев с 252,000 и Борислав Карлов със 175,500. Малките и средните стакове са силно групирани, което обещава повече динамика още в първите нива.

Топ 10 стакове преди старта на Ден 2

  1. Georgi Tsanov – 266,500

  2. Dobromir Krastev – 252,000

  3. Borislav Karlov – 175,500

  4. Ivan Dimitrov – 149,000

  5. Valentin Nikolov – 122,500

  6. Nikolay Kalchev – 122,000

  7. Boyan Toshev – 116,000

  8. Yaniv Hiumi – 112,500

  9. Anatoli Danov – 100,000

  10. Kiril Cholakov – 98,000

Ден 2 започва в 17:00, а отразяването тук продължава в реално време.

