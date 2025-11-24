Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Над 35 участници дадоха старт на Bwin Legends Sofia

Над 35 участници дадоха старт на Bwin Legends Sofia

  • 24 ное 2025 | 19:35
  • 121
  • 0
Над 35 участници дадоха старт на Bwin Legends Sofia

Първият турнир от програмата на Bwin Legends Sofia вече е в действие. Mystery Bounty Day 1 (€90+€10) стартира в 17:00, а залата в Palms Royale Casino Sofia започна да се изпълва с участници още от ранния следобед.

Още в ниво 1 турнирът събра над 35 играчи, като регистрацията продължава.

Играчите стартират със стак от 30 000 чипа, 30-минутни нива и до 3 re-entries, като късната регистрация е отворена до края на 10-о ниво.

19,15 часа: Ниво 4: 200/300 - Анте 300

Играчи: 53/62

Още в ранните нива се разигра една от по-интересните ръце за деня между Иван Петков (дясно на снимката) и Георги Цанов (ляво на снимката). Цанов отвори от CO, а Петков веднага върна с 3-бет до 2000 чипа, което двамата приеха като начало на по-сериозна битка.

Флоп (Th 2h Ac) - Чек от Георги Цанов, 1 200 и залог от Иван Петков. Георги плаща без много колебание.

Търн (Ah) - Второто асо добави още напрежение. Нов чек от Цанов, 5 000 залог от Петков – и пак кол. Потът вече стана сериозен за толкова ранен етап.
Ривър (7c) - Цанов чеква за трети път. Иван помисли кратко и реши да довърши историята – all-in за 13 300 при оставащи 15 300 на опонента.

Шоудаун - Цанов не се бави повече от пет секунди и бутна чиповете си напред за кол. Той обърна As 9c и хвана опонентът си в блъф. 

Иван Петков – Ks Qh
Георги Цанов – As 9c

Пропуснатия флъш дроу и блъфът на Петков не минаха този път, а Цанов прибира хубав пот и продължава стабилно напред.

Иван Петков - 0  Георги Цанов - 58,000

17 часа: Ето разпределението по маси към старта:

Маса 7

Mihail Kojouharov – 7/1

Ivaylo Simeonov – 7/2

Nikolay Kalchev – 7/3

Zhivko Ivanov – 7/4

Yaniv Hiumi – 7/5

Stefan Kurtev – 7/6

Simeon Stoyanov – 7/7

Ivan Radkov – 7/8

Маса 9

Vladimir Sharkov – 9/1

Valentin Stanchev – 9/2

Antoni Stoyanov – 9/3

Kiril Cholakov – 9/4

Anatoli Danov – 9/5

Zahari Vasilev – 9/6

Georgi Popvassilev – 9/7

Lyubomir Minkov – 9/8

Маса 10

Kiril Zhelezarov – 10/2

Ivan Petrov – 10/3

Kalin Yordanov – 10/5

Marin Koparanov – 10/6

Robert Schindler – 10/7

Amos Falach – 10/8

Valentin Vasilev – 10/9

Маса 11

Dobromir Krastev – 11/1

Martin Todorov – 11/5

Daniel Dyankov – 11/8

Бай-инът е €90+€10, като участниците получават стартов стак от 30 000 чипа, а нивата са по 30 минути. Всеки играч има право на до 3 re-entries, а късната регистрация е отворена до края на 10-то ниво.

Важно уточнение: днес не се теглят bounty пликове. Ден 1 е изцяло посветен на изграждането на стак и осигуряването на място за Ден 2, където ще започне същинската Mystery Bounty част с пликовете и допълнителните изненади.

През целия ден в Sportal.bg ще откривате текущи ъпдейти, снимки, ключови ръце и моментни ситуации от турнира.

Следвай ни:

Още от Други спортове

16-годишен българин стана световен вицешампион по спортен риболов

16-годишен българин стана световен вицешампион по спортен риболов

  • 24 ное 2025 | 15:08
  • 475
  • 0
Почина най-възрастният олимпийски шампион

Почина най-възрастният олимпийски шампион

  • 24 ное 2025 | 10:23
  • 2132
  • 6
Церемонията по запалването на олимпийския огън в Гърция ще бъде на закрито

Церемонията по запалването на олимпийския огън в Гърция ще бъде на закрито

  • 24 ное 2025 | 09:52
  • 475
  • 0
Люк Литлър бе над всички и на финалите на Шампионата на играчите

Люк Литлър бе над всички и на финалите на Шампионата на играчите

  • 24 ное 2025 | 08:40
  • 2056
  • 0
Мъжете и жените на ТСК-Русе с шампионски купи от Държавното отборно първенство в Карлово

Мъжете и жените на ТСК-Русе с шампионски купи от Държавното отборно първенство в Карлово

  • 23 ное 2025 | 20:21
  • 2540
  • 0
Бяла победи Академик ПУ и ще зимува на върха в класирането в женското хандбално първенство

Бяла победи Академик ПУ и ще зимува на върха в класирането в женското хандбално първенство

  • 23 ное 2025 | 17:09
  • 1290
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

"Белият" възход продължи и във Враца срещу куп играчи, носили фланелката на България

"Белият" възход продължи и във Враца срещу куп играчи, носили фланелката на България

  • 24 ное 2025 | 18:16
  • 10061
  • 12
Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

  • 24 ное 2025 | 18:32
  • 6970
  • 1
Боби Михайлов в болница след инсулт

Боби Михайлов в болница след инсулт

  • 24 ное 2025 | 13:46
  • 45123
  • 15
Какво става в Стара Загора? Трети удар за Берое от ФИФА само за месец

Какво става в Стара Загора? Трети удар за Берое от ФИФА само за месец

  • 24 ное 2025 | 17:25
  • 11197
  • 6
Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

  • 24 ное 2025 | 12:47
  • 32150
  • 94
Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

  • 24 ное 2025 | 10:38
  • 10102
  • 5