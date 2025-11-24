Над 35 участници дадоха старт на Bwin Legends Sofia

Първият турнир от програмата на Bwin Legends Sofia вече е в действие. Mystery Bounty Day 1 (€90+€10) стартира в 17:00, а залата в Palms Royale Casino Sofia започна да се изпълва с участници още от ранния следобед.
Още в ниво 1 турнирът събра над 35 играчи, като регистрацията продължава.
Играчите стартират със стак от 30 000 чипа, 30-минутни нива и до 3 re-entries, като късната регистрация е отворена до края на 10-о ниво.
19,15 часа: Ниво 4: 200/300 - Анте 300
Играчи: 53/62
Още в ранните нива се разигра една от по-интересните ръце за деня между Иван Петков (дясно на снимката) и Георги Цанов (ляво на снимката). Цанов отвори от CO, а Петков веднага върна с 3-бет до 2000 чипа, което двамата приеха като начало на по-сериозна битка.
Флоп (Th 2h Ac) - Чек от Георги Цанов, 1 200 и залог от Иван Петков. Георги плаща без много колебание.
Търн (Ah) - Второто асо добави още напрежение. Нов чек от Цанов, 5 000 залог от Петков – и пак кол. Потът вече стана сериозен за толкова ранен етап.
Ривър (7c) - Цанов чеква за трети път. Иван помисли кратко и реши да довърши историята – all-in за 13 300 при оставащи 15 300 на опонента.
Шоудаун - Цанов не се бави повече от пет секунди и бутна чиповете си напред за кол. Той обърна As 9c и хвана опонентът си в блъф.
Иван Петков – Ks Qh
Георги Цанов – As 9c
Пропуснатия флъш дроу и блъфът на Петков не минаха този път, а Цанов прибира хубав пот и продължава стабилно напред.
Иван Петков - 0 Георги Цанов - 58,000
17 часа: Ето разпределението по маси към старта:
Маса 7
Mihail Kojouharov – 7/1
Ivaylo Simeonov – 7/2
Nikolay Kalchev – 7/3
Zhivko Ivanov – 7/4
Yaniv Hiumi – 7/5
Stefan Kurtev – 7/6
Simeon Stoyanov – 7/7
Ivan Radkov – 7/8
Маса 9
Vladimir Sharkov – 9/1
Valentin Stanchev – 9/2
Antoni Stoyanov – 9/3
Kiril Cholakov – 9/4
Anatoli Danov – 9/5
Zahari Vasilev – 9/6
Georgi Popvassilev – 9/7
Lyubomir Minkov – 9/8
Маса 10
Kiril Zhelezarov – 10/2
Ivan Petrov – 10/3
Kalin Yordanov – 10/5
Marin Koparanov – 10/6
Robert Schindler – 10/7
Amos Falach – 10/8
Valentin Vasilev – 10/9
Маса 11
Dobromir Krastev – 11/1
Martin Todorov – 11/5
Daniel Dyankov – 11/8
Важно уточнение: днес не се теглят bounty пликове. Ден 1 е изцяло посветен на изграждането на стак и осигуряването на място за Ден 2, където ще започне същинската Mystery Bounty част с пликовете и допълнителните изненади.
През целия ден в Sportal.bg ще откривате текущи ъпдейти, снимки, ключови ръце и моментни ситуации от турнира.