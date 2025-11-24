Над 35 участници дадоха старт на Bwin Legends Sofia

Първият турнир от програмата на Bwin Legends Sofia вече е в действие. Mystery Bounty Day 1 (€90+€10) стартира в 17:00, а залата в Palms Royale Casino Sofia започна да се изпълва с участници още от ранния следобед.

Още в ниво 1 турнирът събра над 35 играчи, като регистрацията продължава.

Играчите стартират със стак от 30 000 чипа, 30-минутни нива и до 3 re-entries, като късната регистрация е отворена до края на 10-о ниво.

19,15 часа: Ниво 4: 200/300 - Анте 300



Играчи: 53/62



Още в ранните нива се разигра една от по-интересните ръце за деня между Иван Петков (дясно на снимката) и Георги Цанов (ляво на снимката). Цанов отвори от CO, а Петков веднага върна с 3-бет до 2000 чипа, което двамата приеха като начало на по-сериозна битка.

Флоп (Th 2h Ac) - Чек от Георги Цанов, 1 200 и залог от Иван Петков. Георги плаща без много колебание.



Търн (Ah) - Второто асо добави още напрежение. Нов чек от Цанов, 5 000 залог от Петков – и пак кол. Потът вече стана сериозен за толкова ранен етап.

Ривър (7c) - Цанов чеква за трети път. Иван помисли кратко и реши да довърши историята – all-in за 13 300 при оставащи 15 300 на опонента.

Шоудаун - Цанов не се бави повече от пет секунди и бутна чиповете си напред за кол. Той обърна As 9c и хвана опонентът си в блъф.

Иван Петков – Ks Qh

Георги Цанов – As 9c



Пропуснатия флъш дроу и блъфът на Петков не минаха този път, а Цанов прибира хубав пот и продължава стабилно напред.



Иван Петков - 0 Георги Цанов - 58,000

17 часа: Ето разпределението по маси към старта:

Маса 7

Mihail Kojouharov – 7/1

Ivaylo Simeonov – 7/2

Nikolay Kalchev – 7/3

Zhivko Ivanov – 7/4

Yaniv Hiumi – 7/5

Stefan Kurtev – 7/6

Simeon Stoyanov – 7/7

Ivan Radkov – 7/8

Маса 9

Vladimir Sharkov – 9/1

Valentin Stanchev – 9/2

Antoni Stoyanov – 9/3

Kiril Cholakov – 9/4

Anatoli Danov – 9/5

Zahari Vasilev – 9/6

Georgi Popvassilev – 9/7

Lyubomir Minkov – 9/8

Маса 10

Kiril Zhelezarov – 10/2

Ivan Petrov – 10/3

Kalin Yordanov – 10/5

Marin Koparanov – 10/6

Robert Schindler – 10/7

Amos Falach – 10/8

Valentin Vasilev – 10/9

Маса 11

Dobromir Krastev – 11/1

Martin Todorov – 11/5

Daniel Dyankov – 11/8

Бай-инът е €90+€10, като участниците получават стартов стак от 30 000 чипа, а нивата са по 30 минути. Всеки играч има право на до 3 re-entries, а късната регистрация е отворена до края на 10-то ниво.



Важно уточнение: днес не се теглят bounty пликове. Ден 1 е изцяло посветен на изграждането на стак и осигуряването на място за Ден 2, където ще започне същинската Mystery Bounty част с пликовете и допълнителните изненади.

През целия ден в Sportal.bg ще откривате текущи ъпдейти, снимки, ключови ръце и моментни ситуации от турнира.