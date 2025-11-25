Димана Иванова, българският талант, който си струва да се наблюдава: MVP на Евро 2024 и Мондиал 2025

„Гледайте тази състезателка.“ Това не е израз, който в Италия използват случайно. Така говорят хора, които наистина са впечатлени от някого и усещат нужда да предупредят останалите: ето я младата звезда, която тепърва ще бележи големия волейбол. В материала на VolleyNews.it журналистът Алесандро Гарота насочва прожектора именно към такава фигура – Димана Иванова, български разпределител с рядък талант.

Още не е навършила 18 години (ще го направи на 1 декември), но потенциалът ѝ е очевиден. Израснала в ЦСКА София, през това лято тя премина в Левски София, клуб, който реши да заложи на нея в процеса по израстване към пълна спортна зрялост. В последните две години Иванова спечели – и в двата случая като MVP – Европейското първенство до 18 и Световното първенство до 19 години, затвърждавайки се като една от най-обещаващите млади разпределителки на международната сцена.

Следва част от съдържанието на интервюто, адаптирано за българската аудитория.

Семейната основа на волейболната ѝ страст

Страстта към волейбола при Димана не идва от случайност, а от семейната среда. Майка ѝ е бивша състезателка, а по-голямата ѝ сестра продължава да играе и днес. Именно те запалват у нея желанието да стъпи в залата. Първите спомени на Иванова са свързани с радост, забавление и чист ентусиазъм – още от самото начало волейболът я увлича и я кара да се чувства „на точното място“.

Пътят от ЦСКА до Левски

Кариерата ѝ на този етап не е дълга, но за осем години тя вече има зад гърба си постижения, с които много състезателки не могат да се похвалят. Преминаването ѝ през различни клубове – първо ЦСКА София, а след това Левски София – не е случайност или признак на нестабилност, а съзнателен избор. Заедно със семейството си Иванова преценява, че Левски предлага по-високо ниво на професионализъм, по-добри условия и възможност да израства още.

Амбиции с Левски: финал и крачка напред в Европа

Целта на Левски през сезон 2025/26 е ясна – ново класиране на финал в шампионата, но този път с различен край. В европейския турнир Challenge Cup тимът е искал да стигне максимално далеч, но това не се е случило. Въпреки това, за Иванова участията на международна клубна сцена са още една стъпка към мечтата ѝ да играе срещу най-добрите.

Световното първенство 2025 и повиквателната за женския национален отбор

Един от ключовите моменти в досегашната ѝ кариера е участието на Световното първенство 2025, което тя определя като „незабравим момент“. Там Димана се чувства спокойна и уверена, но въпреки това не очаква да бъде повикана в женския национален отбор на България. Повиквателната идва като признание за труда ѝ и я поставя в съвсем нова орбита – редом с най-добрите в страната.

Двойният MVP – Европейско U18 и Световно U19

Когато се връща назад към европейската титла U18 и световната титла U19, и фактът, че в двата случая е избрана за MVP, Иванова говори с едновременно удивление и удовлетворение. Тя подчертава, че наградите са резултат не само от личния труд, но и от колективното усилие на отбора. Още се вълнува, когато вижда отличията подредени у дома – напомняне, че усилията ѝ не са останали незабелязани.

Част от „златно поколение“ на българския волейбол

В интервюто се засяга и темата за новата българска вълна таланти. Журналистът споменава имената на Симеон (разпределител, като нея) и Александър Николов в мъжкия национален отбор. Иванова обаче не говори за себе си като за единичен феномен – тя подчертава, че:

• цялото поколение, спечелило Европейското U18 и Световното U19, е силно и перспективно;

• всички момичета от тези състави са доказали таланта си и могат да бъдат гръбнак на бъдещата България.

Стилът на Димана: без модел за подражание, но с високи критерии

Интересен акцент е, че Иванова не се определя чрез подражание. Тя казва, че няма конкретен идол, на когото да иска да прилича, но признава, че много харесва играта на Лусано Де Чеко. Това говори за стремеж да изгради собствен стил – съчетание от хладнокръвие, интелигентно разпределение и висока степен на перфекционизъм.

Поглед към бъдещето

Амбициите ѝ не са скромни. Иванова ясно заявява, че иска да стигне най-високото ниво в клубния и националния волейбол. В същото време е наясно, че това минава през постоянна работа, дисциплина и ежедневни усилия, а не през кратки избухвания.

Личността зад състезателката

Извън спортната част Димана се описва като спокойна, добра, решителна и перфекционистична – както на игрището, така и в живота. Няма много хобита, но обича да гледа филми и да си почива. Семейството ѝ е шумно, весело и понякога взискателно, но винаги стои зад нея. Тя говори за близките си с топлина и благодарност.

Алесандро Гарота, VolleyNews.it