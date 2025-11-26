Популярни
  Интер
  2. Интер
Атлетико Мадрид се кани да cпре победната серия на Интер

  • 26 ное 2025 | 06:00
  • 738
  • 0
Атлетико Мадрид ще приеме Интер в мач от Шампионска лига, който ще се проведе на 26 ноември 2025 г. Двубоят ще започне в 22:00 часа на стадион "Рияд Еър Метрополитано". Срещата ще бъде ръководена от френския съдия Франсоа Летексие, който ще има отговорната задача да следи за спазването на правилата в този важен европейски сблъсък.

Интер се представя впечатляващо в тазгодишното издание на Шампионска лига, заемайки третата позиция с максималните 12 точки от 4 изиграни мача. Италианският гранд има отлична голова разлика с 11 отбелязани и само 1 допуснат гол.

От друга страна, Атлетико Мадрид се намира в долната част на таблицата - на 17-то място с 6 точки от 4 срещи. Испанците имат 10 отбелязани и 9 допуснати гола. Този двубой е от изключително значение за "дюшекчиите", които се нуждаят от победа, за да подобрят позицията си и да запазят шансовете си за класиране в следващата фаза на турнира. Те ще направят всичко по силите си, за да спрат победната серия на своя съперник в турнира.

Атлетико Мадрид се намира в отлична форма с пет последователни победи във всички турнири. В последния си мач "дюшекчиите" победиха Хетафе като гост с 1:0 на 23 ноември 2025 г. в Ла Лига. Преди това те надделяха над Леванте с 3:1 (08.11.2025), а в Шампионска лига постигнаха важна победа срещу Роял Юнион СЖ с 3:1 (04.11.2025). Впечатляващата серия включва още победи над Севиля с 3:0 (01.11.2025) и Бетис с 2:0 (27.10.2025).

Интер претърпя загуба в последния кръг на Серия "А", отстъпвайки на вечния враг Милан с 0:1 (23.11.2025). Преди това "нерадзурите" бяха в силна серия с четири поредни победи - срещу Лацио с 2:0 (09.11.2025), Кайрат с 2:1 в Шампионска лига (05.11.2025), Верона с 2:! (02.11.2025) и Фиорентина с 3:0 (29.10.2025). В европейския турнир италианският отбор показва стабилна игра и е сред фаворитите за класиране напред.

Диего Симеоне вероятно ще използва същия състав и формация, които използва срещу Хетафе, тъй като Робин льо Норманд и Джулиано Симеоне все още отсъстват поради контузии. Мениджърът се надява, че първият вратар Ян Облак е готов да започне мача. Същото се отнася и за Маркос Йоренте, който получи мускулен проблем през уикенда.

Кристиян Киву пък няма да може да разчита на петима важни играчи за сблъсъка с Атлетико. Дензъл Дъмфрис, Хенрих Мхитарян, Матео Дармиан, Рафаеле Ди Дженаро и Томас Паласиос не тренираха с отбора и отпадат от сметките.

