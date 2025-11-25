Популярни
"Заедно към върха" - гледайте на живо бляскавата вечер с волейболните ни звезди и легенди
  Sportal.bg
  Волейбол
Волейболните национали с нов спортен приз

  25 ное 2025 | 15:45
  • 301
  • 0
Българската федерацията по волейбол ще получи голямата награда в категория Спорт на тазгодишната церемония на престижните Bright Awards for Business&Tourism, чието 10-то издание ще е на 28-ми ноември в хотел Маринела.

Статуетката ще бъде връчена от зам.-министъра на туризма г-жа Ирена Георгиева, а ще я получи президента на Федерацията Любо Ганев. Признанието идва два месеца, след като нашите лъвове спечелиха сребърен медал на Световното първенство във Филипините.

На церемонията ще се раздадат награди в различни категории - туризъм, инвестиции, строителство, право, образование, медицина и други. 

Статуетки ще бъдат връчвани на победителите и от представители на парламентарно представените партии. 

