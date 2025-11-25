Популярни
"Заедно към върха" - гледайте на живо бляскавата вечер с волейболните ни звезди и легенди
Карай умно в града – остави скоростта за пистата: Любомир Семерджиев и мисията на inbet за безопасност на пътя

  • 25 ное 2025 | 15:43
  • 351
  • 0
Карай умно в града – остави скоростта за пистата: Любомир Семерджиев и мисията на inbet за безопасност на пътя

Скоростта вълнува мнозина, но пътищата в града изискват разум и отговорност. Любомир Семерджиев, един от най-изявените състезателни пилоти в България, и inbet, водеща хазартна компания, обединяват сили с ясно послание: Високите скорости са за пистата, а безопасността – за улиците. В това ексклузивно интервю пилотът споделя защо адреналинът принадлежи единствено на трасето и как всеки шофьор може да направи пътищата по-безопасни.

Какво мислиш за безопасността на пътя и защо е важно обществото да подкрепя подобни инициативи?

„За съжаление, пътната безопасност в България не е на нивото, на което трябва да бъде,“ започва Любомир с нотка на загриженост. „Последните години цари тотална безнаказаност, арогантност, незнание на правилника за движение по пътищата и това е наистина много опасно. Инициативи като тези на inbet са ключови – те напомнят на хората да бъдат внимателни. Ако дори един шофьор се замисли и избегне инцидент заради нашето послание, това е огромна победа.“

Какво би казал на младите шофьори, които търсят адреналин в градска среда? Умно ли е да караме бързо в града?

„Мислете, преди да натиснете газта,“ съветва Любомир. „Вниманието и концентрацията са всичко на пътя. Бързото шофиране в града не е геройство – то носи само рискове и може да доведе до необратими последствия. Пътните правила съществуват, за да ни предпазят. Оставете адреналина за пистата – там е мястото за висока скорост!“

Защо е толкова важно да шофираме отговорно в града и да оставим рисковете за пистите?

„Шофирането е едно от най-опасните неща, които правим всеки ден,“ казва Любомир. „Само секунда невнимание може да промени живота ни завинаги – независимо дали си шофьор, пешеходец или велосипедист. Затова трябва да преценяваме рисковете и да шофираме разумно. Пистите са мястото, където можеш да освободиш адреналина без да застрашаваш никого.“

Като професионален пилот, какво би посъветвал младите шофьори, за да бъдат по-отговорни зад волана?

„Най-важното и основно за младите шофьори е да имат правилната и добра подготовка,“ казва Любомир. „Основите са ключови – без тях е трудно да си сигурен на пътя. Контролът е занижен и съветвам младите шофьори да се научат как да реагират в критични ситуации, като аварийно спиране или аквапланинг, и да спазват дистанция. Не на последно място е да бъдат толерантни към всички участници в движението. Това прави разликата между добър и безотговорен шофьор.“

Как инициативи като тези на inbet могат да вдъхновят повече хора да шофират безопасно?

inbet показва, че моторният спорт има своето място и то е на пистата.Тяхната подкрепа не само помага на пилоти като мен да следват мечтите си, но и изпраща силно послание: Адреналинът е за регламентираните трасета. Горд съм, че работя с огромна компания, която насърчава отговорността и кани всеки, който обича скоростта, да я изживее безопасно. Ако искате от мен съвет, насока или просто да се докоснете до истинския спорт на правилните места, елате на пистата – вратите ни са отворени!“

Любомир Семерджиев и inbet ни напомнят, че скоростта е вълнуваща, но отговорността е задължителна. На 29-30 ноември писта "Дракон" ще оживее с рева на двигателите и енергията на феновете – сърцето на моторния спорт. Заповядайте на трасето, подкрепете мисията за безопасност и се насладете на адреналина там, където той принадлежи!

(В материала има продуктово позициониране)

