  Кметът на Стара Загора отличи Стоян Георгиев след успеха му на Световното по силов трибой

Кметът на Стара Загора отличи Стоян Георгиев след успеха му на Световното по силов трибой

  • 25 ное 2025 | 14:39
  • 196
  • 0
Кметът на Стара Загора отличи Стоян Георгиев след успеха му на Световното по силов трибой

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров отличи със специален плакет атлета Стоян Георгиев, спечелил четири златни медала от Световното първенство по силов трибой в групата на Спешъл Олимпикс до 83 килограма, което се проведе в румънския град Клуж-Напока. На него той взе златото във всички четири дисциплини – клек – 152,5 кг, вдигане от лег – 82,5 кг, мъртва тяга – 160 кг и трибой – 395 кг.

“Искаме да поздравим Стоян за този голям успех, който прославя Стара Загора и България“, каза по време на специална пресконференция кметът Живко Тодоров. Той пожела на спортиста бъдещи успехи и заяви, че община Стара Загора ще го подкрепя и занапред.

“Ние се гордеем със спортните клубове, които имаме в община Стара Загора“, подчерта кметът и припомни, че през последните годни местната администрация обнови много от спортните съоръжения в подкрепа на развитието на спорта.

Треньори на Стоян Георгиев са и Евгени Танев, треньор по вдигане на тежести в Спортен клуб „Аполон“, както и дядото на атлета и бивш състезател по вдигане на щанги Стоян Стоянов.

Стоян Георгиев е на 25 години и тренира вдигане на тежести от 13 години и само от година и половина силов трибой.

Стоянов обясни, че най-важното състезание за което се готви медалистът е Олимпиадата за хора с увреждания „Спешъл Олимпикс“, която ще се проведе в Чили.

