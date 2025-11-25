Популярни
  Хебър (Пазарджик)
  2. Хебър (Пазарджик)
Шеф на Хебър коментира готви ли се треньорска промяна в клуба

  • 25 ное 2025 | 13:56
  • 313
  • 0
Ще има ли последствия в съблекалнята на Хебър след унизителната загуба с 0:3 от Спортист (Своге)? Отговорът на този въпрос предстои в следващите дни, когато се очакват официални решения от ръководството на клуба. Дали те ще бъдат дисциплинарни, или кадрови – предстои да видим.

„При всички положения ще реагираме. Това, което се случи, няма как да остане без последствия. В противен случай би изглеждало, че ни е все едно, а това далеч не е така“, коментира човек с висок пост в УС на клуба пред „Марица“.

“Гробарите” избягват прибързани решения под влиянието на емоциите, затова целят анализ на ситуацията „на трезва глава“. Треньорският щаб вече е задължен да изготви детайлен доклад за представянето на всеки един от футболистите в изминалите 17 кръга от шампионата.

Крайната дума обаче ще има клубният президент Валентин Василев, който носи най-тежката отговорност: финансовото обезпечаване и цялостното функциониране на Хебър.

