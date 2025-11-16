Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марек
  3. Марек надви десетима от Хебър на "Бончук"

Марек надви десетима от Хебър на "Бончук"

  • 16 ное 2025 | 16:29
  • 490
  • 0
Марек надви десетима от Хебър на "Бончук"

Марек спечели с 2:0 домакинството си на Хебър от 16-ия кръг на Втора лига. И двете попадения в срещата паднаха през първото полувреме - Симеон Вешев откри резултата в 10-ата минута, а малко преди почивката Христо Каймакански (44') удвои от дузпа.

Малко преди наказателния удар гостите останаха с 10 души на терена, след като Георги Вълчев видя червения цвят на картона.

Паднаха 16 гола
Паднаха 16 гола

С този успех тимът на Танчо Калпаков се изкачи до 11-ата позиция във временното класиране, докато "гробарите" остават девети в подреждането. По този начин пазарджиклии прекъснаха серията си от четири поредни шампионатни мача без поражение.

В следващия кръг Марек гостува на Етър, а за Хебър предстои двубой със Спортист (Своге) на стадион "Георги Бенковски".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Паднаха 16 гола

Паднаха 16 гола

  • 16 ное 2025 | 16:25
  • 19266
  • 7
Александър Димитров, Димитър Митов, Димитър Евтимов и Алекс Божев уважиха поклонението пред Стоян Йорданов

Александър Димитров, Димитър Митов, Димитър Евтимов и Алекс Божев уважиха поклонението пред Стоян Йорданов

  • 16 ное 2025 | 15:07
  • 1241
  • 3
Голово реми между Септември (Сф) и Славия

Голово реми между Септември (Сф) и Славия

  • 16 ное 2025 | 14:22
  • 1592
  • 0
Иван Панков: Бях категоричен, че искам да играя за България

Иван Панков: Бях категоричен, че искам да играя за България

  • 16 ное 2025 | 12:17
  • 945
  • 0
Невен Венков: Сладка победа над силен противник

Невен Венков: Сладка победа над силен противник

  • 16 ное 2025 | 11:41
  • 832
  • 0
Атлетик (Куклен) ще иска преиграване на мача с Асеновец

Атлетик (Куклен) ще иска преиграване на мача с Асеновец

  • 16 ное 2025 | 11:24
  • 1053
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Паднаха 16 гола

Паднаха 16 гола

  • 16 ное 2025 | 16:25
  • 19266
  • 7
"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

  • 16 ное 2025 | 10:02
  • 14879
  • 45
Балкан пречупи Черно море Тича след страхотна битка до последно в Ботевград

Балкан пречупи Черно море Тича след страхотна битка до последно в Ботевград

  • 16 ное 2025 | 14:52
  • 6595
  • 3
Португалия 6:1 Армения, втори гол на Бруно Фернандеш

Португалия 6:1 Армения, втори гол на Бруно Фернандеш

  • 16 ное 2025 | 17:05
  • 3139
  • 7
Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

  • 16 ное 2025 | 10:55
  • 11892
  • 35
Тотална доминация за Ислам Махачев и втора UFC титла

Тотална доминация за Ислам Махачев и втора UFC титла

  • 16 ное 2025 | 08:10
  • 14020
  • 14