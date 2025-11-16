Марек надви десетима от Хебър на "Бончук"

Марек спечели с 2:0 домакинството си на Хебър от 16-ия кръг на Втора лига. И двете попадения в срещата паднаха през първото полувреме - Симеон Вешев откри резултата в 10-ата минута, а малко преди почивката Христо Каймакански (44') удвои от дузпа.

Малко преди наказателния удар гостите останаха с 10 души на терена, след като Георги Вълчев видя червения цвят на картона.

Паднаха 16 гола

С този успех тимът на Танчо Калпаков се изкачи до 11-ата позиция във временното класиране, докато "гробарите" остават девети в подреждането. По този начин пазарджиклии прекъснаха серията си от четири поредни шампионатни мача без поражение.

В следващия кръг Марек гостува на Етър, а за Хебър предстои двубой със Спортист (Своге) на стадион "Георги Бенковски".