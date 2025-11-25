Популярни
Два медала за България от Световното по спортни танци в Шладминг

  • 25 ное 2025 | 13:50
Два медала за България от Световното по спортни танци в Шладминг

Българските състезатели спечелиха два медала от третата част на CSIT Световното първенство по спортни танци, което се проведе миналия уикенд в Шладминг (Австрия).

Ангел Свирков и Асия Бозова завоюваха сребърни отличия в категория до 16 години многобой 10 танца и бронзови в стандартната програма. В същата възрастова категория Любослав Атков и Калина Христова заеха четвърто място в многобоя и четвърто място в стандартните танци на финала.

При младежите многобой Волен Драганов и Любомира Борисова се класираха на финал в категория 10 танца и се наредиха четвърти. Константин Георгиев и Биляна Стойкова са на девета позиция.

"Поздравления за всички спортни клубове, треньори и състезатели от БФКСТ! Благодарности на Министерство на младежта и спорта и на всички останали, които подкрепят състезателите и спортните танци!", заявиха от Българска федерация на клубовете по спортни танци.

На 29 и 30 ноември БФКСТ организира съвместно с клуб по спортни танци Нефтохимик 78  Бургас ECDS Европейско първенство в град Бургас, където има регистрирани над 300 участници от Естония, Украйна, Полша, Молдова, Гърция, Израел, Кипър, Великобритания, Турция и Грузия. На Европейското първенство са подали заявки и призьори и финалисти от Световни първенства в категория юноши, младежи и възрастните категории.

Шампионатът ще се проведе с подкрепата на Министерство на младежта и спорта и Община Бургас.

