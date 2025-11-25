Таня Гатева приветства пристигането на натурализираната Стефани Костович в женския национален отбор

Треньорът на женския национален отбор по баскетбол на България Таня Гатева ще има затруднения при избора си за позицията център след присъединяването на натурализираната Стефани Костович към тима.

Това заяви тя по време на съвместна пресконференция на Спешъл Олимпикс България и Българската федерация по баскетбол. Пред Гатева стои въпросът дали новото попълнение Костович, или досегашната състезателка на същата позиция - Кайла Хилсман, да играе на позиция 5. Костович получи български паспорт по-рано този месец и ще може да се състезава за националния отбор на България в евроквалификациите през март 2026 година.

„Тя играе на позиция 5, но е много по-различна от Кайла Хилсман. По-бърза е, докато Кайла е по-доминантна. Ще мога да избирам и за мен става по-трудно в кой мач коя ще ползвам“, каза Гатева.

Европейската баскетболна седмица на Спешъл Олимпикс започва днес и ще продължи до 3 декември, а Таня Гатева е посланик на това издание. Целта на събитието e да се разшири достъпът до спорт за хората с интелектуални затруднения.

В него се очаква да вземат участие над 25 хиляди играчи от 35 програми на територията на Европа и Евразия в повече от 250 събития, организирани и проведени в партньорство с националните федерации и местни баскетболни клубове. Баскетболната седмица се провежда в партньорство с ФИБА Европа и Спешъл Олимпикс Европа, стартирайки през 2004 година.

„За мен е голяма чест и удоволствие да съм посланик на тази програма. Искам да поздравя колегите си, които показват изключително професионално отношение към атлетите. Аз съм тук, за да донеса малко положителна енергия от женския национален отбор и да покажа, че няма невъзможни неща. Искам да ви кажа, че баскетболът още веднъж доказва, че може да променя животи и да изгражда общности“, коментира Гатева.

„Всяка една победа е много важна. В случая при тези атлети не е важна само победата - важно е те да са щастливи и да създават общности, да имат приятели. Важно е да се учат чрез баскетбола на психология, на различни умения. В женския национален отбор е съвсем различно“, добави селекционерът на женския национален отбор.

Тази година фокусът на събитието е върху училищния баскетбол. Програмният директор на Спешъл Олимпикс България Диана Банчева заяви, че спортът в училище е разпознат като едно от най-ефективните средства за приобщаване на децата със специални образователни потребности.

„Баскетболът е може би най-ефективното такова средство, защото той задава модела за обединен спорт. Това е отборен спорт, в който участват атлети с интелектуални затруднения и партньори без такива, които подпомагат отборната игра и динамиката на играта въобще“, поясни Банчева.

